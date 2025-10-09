Jueves 09 de octubre de 2025
Internacionales

ONU insta a garantizar un alto al fuego permanente en Gaza

El máximo representante de la ONU llamó a cumplir plenamente los términos del acuerdo, que todos los rehenes sean liberados de manera digna.

Por Ernestina García

António Guterres instó a todos los involucrados a garantizar un alto el fuego permanente en Gaza, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que Israel y el movimiento de resistencia palestina, Hamás, acordaron la primera fase de su plan de paz.

«Celebro el anuncio de un acuerdo para asegurar un alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza, basado en la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos. Elogio los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos, Qatar y Egipto para lograr este avance tan necesario», expresó Guterres a través de su cuenta en la red social X.

El máximo representante de la ONU llamó a cumplir plenamente los términos del acuerdo, que todos los rehenes sean liberados de manera digna y a garantizar un cese de las hostilidades a largo plazo.

«Los combates deben cesar de una vez por todas. Debe garantizarse la entrada inmediata y sin trabas de suministros humanitarios y materiales comerciales esenciales a Gaza. El sufrimiento debe terminar», enfatizó.

Además, Guterres aseguró que la ONU apoyará la plena implementación del acuerdo, ampliando la prestación de ayuda humanitaria sostenida y basada en principios, para avanzar en los esfuerzos de recuperación y reconstrucción en Gaza.

Finalmente, el secretario general concluyó con un llamamiento político: «Insto a todas las partes interesadas a que aprovechen esta oportunidad trascendental para establecer una vía política creíble que conduzca al fin de la ocupación, reconociendo el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y conduciendo a una solución de dos Estados que permita a israelíes y palestinos vivir en paz y seguridad. Nunca hubo tanto en juego».

Noticia al Día/telesur

