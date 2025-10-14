ONU: Reconstrucción de Gaza requerirá al menos $70 mil millones tras dos años de guerra

La reconstrucción de la Franja de Gaza, donde la destrucción es casi completa, requerirá al menos 70 mil millones de dólares, de los cuales 20.000 millones deben ser invertidos en los próximos tres años para hacer viable la vida en este territorio palestino, dijo este martes la ONU.

Según el representante del Programa para la Asistencia al Pueblo Palestino de la ONU, Jaco Cilliers, se calcula que se deben remover unos 55 millones de toneladas de escombros creados por la destrucción de infraestructura de todo tipo en dos años de guerra.

La reconstrucción total de Gaza podría tardar "décadas" y dependerá en gran medida del flujo de dinero que se destine a ese fin, que en un primer momento dependerá sobre todo de donaciones de otros países, aunque la ONU dijo que espera que el sector privado también participe más adelante en este esfuerzo.

