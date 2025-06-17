Lunes 22 de septiembre de 2025
Farándula

Paloma San Basilio a Donald Trump: "No me interesan los millonarios"

"A mí lo de la tarjeta de crédito no me atrae en absoluto”, dice la famosa artista

Por Javier Sanchez

Paloma San Basilio a Donald Trump:
La legendaria cantante española de fama internacional, Paloma San Basilio, de 74 años, dio detalles recientemente de haberse dado el gusto de rechazar al millonario Donald Trump, hoy presidente de Estados Unidos, en un encuentro que tuvo con el magnate durante su permanencia en Atlantic Coty.

La Basilio dijo durante una entrevista en el programa Viajando con Chester’ que no se arrepiente de haber rechazado la oportunidad de quedar con Trump. Reveló que rechazó su invitación y le dijo a su equipo que le dijera que estaba descansando, según declaraciones de la propia cantante quien reside temporalmente en Los Ángeles. Durante el encuentro con representantes de medios de comunicación comentó que no le gustan los millonarios y que no entiende la "erótica del poder".

“No, no, no, para que tú veas el acoso… el acoso consistía en que me contactaba, venía a verme y luego llamaba a la habitación y luego se iba con el rabo entre las piernas, con perdón, porque realmente allí no pasaba nada”, comentó con su característico sentido del humor.

La estrella conocida por su representación de España en el Festival de Eurovisión en 1985, aseguró que nunca fue atraída por el mundo de los millonarios. “A mí los millonarios nunca me han gustado, yo he sido siempre muy rara, a mí lo de la tarjeta de crédito no me atrae en absoluto”, señaló.

Expresó su incomodidad con lo que ella denomina “la erótica del poder”, un concepto que no comprende. “Ese poder no lo entiendo, no lo entiendo”, dijo Paloma, reafirmando su postura sobre lo que considera una falsa atracción por la riqueza y el poder.

La Vanguardia. Fotos: Cortesía

