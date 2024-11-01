Martes 19 de agosto de 2025
Internacionales

Panamá amenaza con multas de hasta 5.000 dólares a migrantes sin papeles

El presidente de Panamá, Raúl Mulino, advirtió que se aplicarán multas que van desde los 1.000 y hasta los 5.000…

Por Ernestina García

Panamá amenaza con multas de hasta 5.000 dólares a migrantes sin papeles
Foto. rt
El presidente de Panamá, Raúl Mulino, advirtió que se aplicarán multas que van desde los 1.000 y hasta los 5.000 dólares a las personas extranjeras que ingresen al país centroamericano, "violando los puestos de control migratorio terrestres, aéreos o marítimos".

En una conferencia de prensa realizada el jueves, Mulino ofreció un balance sobre los cruces de migrantes irregulares por territorio panameño y aseguró que, en el mes de octubre, la cifra se mantendrá casi igual o por debajo de septiembre.

La aplicación de multas busca frenar el paso de personas sin documentos por la peligrosa selva del Darién, que se ha convertido en una de las rutas más transitadas por parte de los migrantes que desean llegar a EE.UU.

Sucesos

A tiros y puñaladas mataron a venezolano delante de su pareja embarazada e hija en Perú

De múltiples impactos de bala y puñaladas fue asesinado un venezolano delante de su pareja en estado de gravidez y su pequeña hija, de cinco años de edad, cuando se encontraba en el cercado de Lima, en Perú. Varios sujetos lo interceptaron en plena vía pública y sin mediar palabras lo atacaron.

Al Dia

Rosa, Rosa: Canción famosa de Sandro, fue inspirada en una doméstica: Hoy el artista cumpliría 82 años

Más de ocho décadas después de su nacimiento, su figura sigue viva en la memoria colectiva, recordándonos que su arte nunca se apagó
Internacionales

Karim Khan se aparta de la investigación sobre Venezuela en la CPI

De acuerdo con un documento difundido por la Corte Penal Internacional (CPI), con fecha del lunes 18 de agosto, el…
Al Dia

Imputan Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, por malversación

Era investigada ya por el mismo magistrado, Juan Carlos Peinado, por los supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo


