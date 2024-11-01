Panamá amenaza con multas de hasta 5.000 dólares a migrantes sin papeles

El presidente de Panamá, Raúl Mulino, advirtió que se aplicarán multas que van desde los 1.000 y hasta los 5.000 dólares a las personas extranjeras que ingresen al país centroamericano, "violando los puestos de control migratorio terrestres, aéreos o marítimos".

En una conferencia de prensa realizada el jueves, Mulino ofreció un balance sobre los cruces de migrantes irregulares por territorio panameño y aseguró que, en el mes de octubre, la cifra se mantendrá casi igual o por debajo de septiembre.

La aplicación de multas busca frenar el paso de personas sin documentos por la peligrosa selva del Darién, que se ha convertido en una de las rutas más transitadas por parte de los migrantes que desean llegar a EE.UU.

