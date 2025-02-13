Panamá analiza trasladar a migrantes venezolanos hasta Cúcuta

El Gobierno de Panamá estudia las "posibilidades" de trasladar a migrantes venezolanos hasta la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, después de que estos lleguen en un "flujo inverso" desde el norte hacia el sur del continente ante la imposibilidad de entrar a EE.UU., informó este jueves el presidente panameño, José Raúl Mulino.

"El envío a Venezuela, como lo he dicho, no es factible desde Panamá por parte nuestra. Nosotros no tenemos contacto alguno con el Gobierno de Venezuela. Sin embargo, habiéndose dado una repatriación desde los Estados Unidos (…) estamos ensayando posibilidades para que ahora con ese flujo inverso podamos volarlos de Panamá a Cúcuta, que es territorio colombiano, y establecer de ahí el tránsito, como corresponda y se pueda, hacia Venezuela", señaló Mulino en su conferencia de prensa semanal.

Esta semana las autoridades panameñas anunciaron que estaban analizando las posibles vías para trasladar a los migrantes venezolanos directamente a su país o a través de un tercero, al no existir relaciones diplomáticas entre las dos naciones.

Panamá y Venezuela mantienen sus relaciones diplomáticas suspendidas así como su espacio aéreo cerrado después de que el país centroamericano desconociera el resultado de las elecciones presidenciales de 28 de julio de 2024.

Los venezolanos han sido el grupo mayoritario entre los migrantes que cruzan la selva del Darién, la frontera entre Panamá y Colombia, para llegar hasta Norteamérica en busca de mejores condiciones de vida.

Además, a pesar de que la Administración de Mulino implementó duras políticas migratorias para bajar hasta números mínimos el flujo por esa jungla, incluidos vuelos de repatriación financiados por Estados Unidos, los venezolanos no se veían afectados, al no existir relaciones bilaterales con Venezuela.

🇵🇦 El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, evalúa llevar a migrantes venezolanos deportados hasta la frontera entre Colombia y Venezuela, tras la ruptura de relaciones diplomáticas con el Gobierno de Maduro.



"Ahora tenemos el problema del flujo al revés"

Pero ante las políticas migratorias del Gobierno de Donald Trump, que permiten las redadas y un aumento de las deportaciones, el flujo migratorio se produce ahora de norte a sur.

"Sin embargo, ahora tenemos el problema del flujo al revés, el flujo contrario, los que vienen regresando desde el norte", señaló este jueves Mulino.

Ante ello, Panamá y Costa Rica acordaron el pasado martes una serie de medidas para enfrentar ese nuevo flujo migratorio inverso, que incluyen llevar a esos migrantes a albergues instalados en las fronteras comunes y en el Darién, limítrofe con Colombia, para posteriormente repatriarlos "por vía aérea o marítima a sus países de origen", según el ministro de Seguridad panameño, Frank Ábrego.

Esos vuelos, apuntó el líder de la cartera de Seguridad de Panamá, se harían "en coordinación con el memorando de entendimiento suscrito con Estados Unidos", para que el país norteamericano costee esos desplazamientos.

Este jueves, además, el presidente panameño anunció que en la víspera llegaron 119 migrantes de "las nacionalidades más diversas del mundo" deportados de Estados Unidos para posteriormente retornarlos en vuelos pagados por EE.UU. a sus países de origen desde Panamá, que ejercerá de "puente" para esas devoluciones.

Esos migrantes se alojarán "temporalmente" en un hotel y "de ahí se mueven a una especie de albergue en San Vicente (en la provincia de Darién, fronteriza con Colombia)", donde las autoridades panameñas esperan "sacarlos lo antes posible".

Los vuelos se harían desde una pista aérea ubicada en una de las zonas urbanas de Darién, que es usada por las fuerzas de seguridad de Panamá.

Anteriormente, el pasado 2 de febrero, Mulino propuso al secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio, durante su visita oficial al país en medio de las tensiones por el Canal de Panamá, estrechar la cooperación en la deportación de migrantes en el marco del acuerdo bilateral para vuelos de repatriación.

Con información de EFE