Panamá entra a Mercosur como Estado Asociado

Panamá se unió de manera oficial al Mercado Común del Sur (Mercosur) como Estado Asociado, luego de que el presidente de ese país, Raúl Mulino, firmara su adhesión durante su participación en la LXV Cumbre del Mercosur y Países Asociados, que se realiza en Uruguay.

La nación centroamericana es la primera fuera de Suramérica en tener la condición de Estado Asociado de ese bloque creado en 1991, luego de la invitación que le hiciera Brasil en la pasada cumbre celebrada en Paraguay.

Un Estado Asociado es un país que, aunque no es miembro pleno, mantiene una relación cercana con el bloque a través de acuerdos de cooperación y preferencias comerciales, según el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá. En este rango también se encuentran Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Guyana y Surinam.

Noticia al Día/RT