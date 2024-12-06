Lunes 22 de septiembre de 2025
Al Dia

Panamá no recibió "ninguna comunicación oficial" para acoger migrantes deportados de EEUU

El Gobierno panameño dijo este jueves que no recibió ninguna comunicación «oficial ni oficiosa» sobre una supuesta propuesta del presidente…

Por Andrea Guerrero

Panamá no recibió
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Gobierno panameño dijo este jueves que no recibió ninguna comunicación «oficial ni oficiosa» sobre una supuesta propuesta del presidente electo estadounidense, Donald Trump, de enviar a Panamá migrantes que no sean acogidos en sus países de origen, y de paso aclaró que no tiene «obligación» de recibirlos.

«Ante noticias publicadas en medios estadounidenses sobre la posibilidad de enviar deportados a Panamá desde EE.UU., informamos que no hemos recibido ninguna comunicación oficial ni oficiosa sobre dicha propuesta», señaló en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores del país centroamericano.

Además, anotó, «a la luz del derecho internacional, no tenemos obligación de recibir deportados de otras nacionalidades, que no sean la panameña».

La nota oficial indica que no obstante Panamá desea «mantener relaciones con Estados Unidos en el marco del respeto mutuo», pero a renglón seguido añade: «Esta Cancillería entiende claramente que nuestra misión es proteger los intereses de la República de Panamá».

Panamá ya descartó en el 2019 la posibilidad de firmar un acuerdo para convertirse en un «tercer país seguro» para albergar migrantes que solicitaran refugio en Estados Unidos, como impulsaba entonces la primera Administración de Trump (2017-2021).

El presidente electo estadounidense prometió realizar la mayor deportación de migrantes en la historia de EE.UU. una vez asuma como presidente, el 20 de enero de 2025.

De acuerdo a distintas informaciones que han circulado en medios estadounidenses, el político republicano prepara una lista de países a los que podría deportar a los migrantes cuando sus países de origen se nieguen a aceptarlos.

Además de Bahamas, que rechazó este jueves una propuesta de Trump para que acepte vuelos de deportación de migrantes, otros países citados en esa lista son Islas Turcas y Caicos, Panamá y Granada.

Panamá continúa deportación de migrantes


Mientras tanto, Panamá continúa con la deportación de migrantes desde su territorio a raíz de un acuerdo firmado con Estados Unidos el pasado 1 de julio, coincidiendo con la toma de posesión del nuevo presidente panameño, José Raúl Mulino.

Estos migrantes irregulares llegan a Panamá en su mayoría a través de la selva del Darién, que sirve de frontera natural con Colombia, y que en lo que va de año ya han cruzado 298.187 personas en su camino hacia Norteamérica, informó este jueves el Servicio Nacional de Migración (SNM).

«Esta cifra refleja una disminución de 202.143 personas comparado con el año 2023, lo que muestra un decrecimiento del 40 %, respecto del año anterior», señaló un comunicado de la entidad migratoria de Panamá.

Panamá ha deportado estos dos últimos días a sus países de origen a 80 migrantes irregulares que han entrado por Darién, 37 de ellos ecuatorianos, seis de estos con antecedentes criminales, y 43 ciudadanos colombianos, que suman ya más de 850 los deportados de este país vecino desde el inicio de los vuelos de deportación vinculados al acuerdo con EE.UU. iniciados el pasado agosto.

2023 tuvo la cifra histórica de más de 520.000 migrantes que llegaron a Panamá tras cruzar la jungla en su viaje hacia Norteamérica, principalmente Estados Unidos. Más del 20 % de ellos eran menores de edad.

Los venezolanos, que son mayoría, no son alcanzados por el programa de repatriación dado que Panamá y Venezuela mantienen suspendidas las relaciones diplomáticas

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

El exLocomia Luis Font, resurge en México tras un período de indigencia y drogadicción en Madrid

El exLocomia Luis Font, resurge en México tras un período de indigencia y drogadicción en Madrid

"Quemar niños vivos nunca puede justificarse": Dua Lipa critica el genocidio israelí en Gaza

La sorprendente confesión de Charlie Sheen:

La sorprendente confesión de Charlie Sheen: "Un cartel mexicano se negó a seguir vendiéndome tanta cocaína"

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

El príncipe Harry aumenta su presencia en el Reino Unido bajo las normas del Rey Carlos III

El príncipe Harry aumenta su presencia en el Reino Unido bajo las normas del Rey Carlos III

Red Bull hizo oficial salida de Christian Horner

Red Bull hizo oficial salida de Christian Horner

Xabi Alonso respalda a Vinícius y destaca el compromiso colectivo del Real Madrid

Xabi Alonso respalda a Vinícius y destaca el compromiso colectivo del Real Madrid

Polisur sella su pase a la gran final del Torneo de Corpoelec

Polisur sella su pase a la gran final del Torneo de Corpoelec

Todo listo para la gala del Balón de Oro 2025

Todo listo para la gala del Balón de Oro 2025

Robert Suárez llegó a los 40 rescates en la temporada

Robert Suárez llegó a los 40 rescates en la temporada

Estudian dos posibles milagros de la beata venezolana María de San José

Estudian dos posibles milagros de la beata venezolana María de San José

Titulares de la prensa nacional para este lunes 22 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 22 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 22 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 22 de septiembre de 2025

Chyno Miranda presume en redes un romántico obsequio de su pareja

Chyno Miranda presume en redes un romántico obsequio de su pareja

“Las armas son del pueblo”: Padrino López

“Las armas son del pueblo”: Padrino López

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

Estudian dos posibles milagros de la beata venezolana María de San José

Estudian dos posibles milagros de la beata venezolana María de San José

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias débiles este lunes

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias débiles este lunes

Noticias Relacionadas

Zulia

Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá anuncia cuentas oficiales para el Potazo Chiquinquireño 2025

La parroquia invita a la comunidad zuliana a participar con generosidad y fe
Al Dia

Hijo de Jhonatan Moly eligió el carro que ahora maneja su mamá con cara o sello

En una escena que parece sacada de una comedia familiar con tintes de lujo, el cantante venezolano Jhonatan Moly dejó…
Al Dia

Sub-17 femenina de Venezuela celebró título sudamericano de voleibol al ritmo de “Veneka”

Las campeonas se mostraron alegres por el inédito título sudamericano

Farándula

Tom Holland sufrió conmoción cerebral leve

Tom Holland es un actor y productor británico conocido mundialmente por su interpretación de Peter Parker/Spider-Man en el Universo cinematográfico de Marvel.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025