Panamá: Parlamento reconoce a González como presidente electo de Venezuela

Los diputados que integran el pleno de la Asamblea Nacional de Panamá aprobaron este lunes 28 de octubre, una resolución con la cual condena la proclamación del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que le otorgó el triunfo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Por consiguiente, "el parlamento panameño reconoce el triunfo de Edmundo González Urrutia como presidente electo de la República de Venezuela".

La Asamblea Nacional de Panamá también aprobó respaldar al presidente José Raúl Mulino, como representante de Panamá, en la gestión necesaria para el cumplimiento del artículo No. 58 del Estatuto de Roma.

Noticia al Día / EFE