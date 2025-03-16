Panamá registra un apagón que deja a oscuras a gran parte del país

Panamá se encuentra a oscuras tras registrarse un apagón nacional la noche de este sábado, hecho que dejó sin luz a miles de panameños.

La situación fue confirmada por el presidente panameño, José Raúl Mulino, a través de sus redes sociales.

"Estoy en Boquete sin luz. Imperdonable. El daño es muy grande por lo que se reporta. Pediré a la ASEP y la Secretaría de Energía un reporte para el lunes; se actuará en concordancia. Suficiente pésimo servicio", posteó el presidente Mulino en X.

Posteriormente, el mandatario panameño confirmó que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) le informó que se trataba de un apagón nacional.

La directora de la ASEP, Zelmar Rodríguez Crespo, informó que la causa de la caída del sistema eléctrico en la mayoría del país fue la explosión de un transformador en la planta termoeléctrica de Pan-Am.

Según el jefe de Estado, el secretario de Energía, Juan Urriola, manifestó que se estaba reactivando el sistema y poco a poco se normalizará.

A pocos minutos de las 02H00, varios sectores del país reportaron que contaban con energía eléctrica.

De acuerdo con la Secretaría Nacional de Energía, la recuperación del sistema interconectado requiere de reenergización pausada por fases y en función de la estabilidad del sistema para evitar una sobrecarga.

No es la primera vez que un evento similar ocurre en Panamá. En 2023, un apagón nacional dejó a miles de usuarios sin energía eléctrica.

Noticia al Día/Información de Agencias