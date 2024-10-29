Panamá y Colombia pactan más cooperación en pro de derechos de migrantes

Las defensorías del pueblo de Panamá y Colombia acordaron robustecer la cooperación, protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes irregulares, así como de las comunidades por las que transitan y acogen, informó este lunes el organismo humanitario panameño.

La Carta de Entendimiento fue suscrita por el Defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc, y su homóloga de Colombia, Iris Marín Ortíz, ante el interés de las partes de «abordar los riesgos y desafíos relacionados con el paso constante de personas en movilidad humana a través de la selva colombo panameña», el llamado Tapón del Darién.

Más de 270.000 personas han transitado por esta jungla-una cifra muy por debajo del histórico de más de 520.000 en el 2023- que se dirigen hacia Norteamérica, en una travesía irregular plagada de peligros que incluyen asaltos sexuales y homicidios o muertes accidentales o por ataque de animales salvajes.

Entre los objetivos del convenio firmado por las defensorías de Panamá y Colombia está promover acciones de prevención, protección, defensa y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes, susceptibles a la condición de refugio y con necesidad de protección internacional.

La Carta incluye además acciones de defensa de los derechos humanos para las comunidades de tránsito y acogida, aplicando los enfoques diferenciales de edad, género, etnia, persona mayor y discapacidad, especialmente de las mujeres en estado de gestación, personas con orientación sexual e identidad de género diversa, niños, niñas, adolescentes (NNA), personas con discapacidad y personas mayores.

Noticia al Día / EFE