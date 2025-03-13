Papa Francisco continúa estable, informa El Vaticano

El papa Francisco pasó una noche tranquila, informó este jueves la oficina de prensa del Vaticano, tras confirmarse la mejoría de sus condiciones de salud en el día en el que se cumplen 12 años de su pontificado.

En el último parte médico del miércoles se informó de que la radiografiá de tórax realizada en los pasados días confirmó la mejoría de la neumonía bilateral y que "las condiciones clínicas del Santo Padre, dentro de la complejidad del cuadro general, permanecen estables".

No habrá ninguna iniciativa, como es habitual, por el aniversario del pontificado, explicaron recientemente fuentes vaticanas.

El pontífice argentino, de 88 años, permanece ingresado en el hospital Gemelli de Roma desde el pasado 14 de febrero por una neumonía bilateral y otros problemas respiratorios.

Tras varias crisis, Francisco ha encadenado varias mejorías y su caso ya no está en pronóstico reservado, es decir, que sus médicos consideran que su salud no se encuentra en "peligro inminente".

Sus jornadas transcurren ejercitándose con fisioterapia respiratoria y motora y recibiendo altos flujos de oxígeno con cánulas nasales, sustituidas por la noche con la ventilación mecánica no invasiva, con la máscara.

Además, estos días sigue desde la televisión de su habitación en el décimo piso del hospital Gemelli de Roma los ejercicios espirituales de la Curia Romana por la Cuaresma, que se celebran mañana y tarde en el aula Pablo VI del Vaticano.

Los médicos del papa insisten en que su situación es "estable" pero dentro de un cuadro "complejo".

Lee también: Papa Francisco sigue estable, informó el Vaticano

Noticia al Día/Información de EFE