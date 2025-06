Papa Francisco continúa sin respiración artificial y pasó una noche estable, según informó el Vaticano

El papa Francisco, que está luchando contra una neumonía bilateral, continúa con sus tratamientos el lunes, pero ya no requiere ventilación mecánica no invasiva, dijo una fuente del Vaticano.

No obstante, el pontífice, de 88 años, sigue recibiendo altos flujos de oxígeno a través de cánulas nasales, añadió la fuente.

Francisco, que ingresó en el hospital el 14 de febrero, sufrió un repentino episodio de dificultad respiratoria y fue conectado a un respirador el viernes. Aunque no ha sufrido más crisis desde entonces, la fuente dijo que la situación es de estabilidad, pero no está fuera de peligro y actualmente no hay planes para trasladarlo de nuevo a su residencia en la Casa Santa Marta.

Mientras tanto, el cardenal Robert Prevost, líder del episcopado vaticano nacido en Chicago, dirigirá el rosario por el pontífice en la plaza de San Pedro el lunes por la tarde. Obispos, religiosas y cientos de fieles se reúnen allí cada noche para rezar por la pronta recuperación del papa.

Lee también: Papa Francisco mejor jugador de la historia

Noticia al Día/Información de CNN