Papa Francisco cumple 12 años de pontificado en medio de problemas de salud 

El papa Francisco celebra su 12° aniversario como líder de la Iglesia católica, pero lo hace desde un hospital, donde se recupera de problemas respiratorios. A sus 88 años, su salud genera incertidumbre sobre el futuro del pontificado y si su sucesor continuará con las reformas o retomará un rumbo más conservador.

Uno de los grandes cambios impulsados por Francisco ha sido la mayor presencia de mujeres en cargos de poder dentro del Vaticano. Recientemente, nombró a la hermana Raffaella Petrini como la primera mujer en dirigir la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. Además, designó a Simona Brambilla como ministra del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada, rompiendo con la tradición de que estos cargos fueran exclusivos para cardenales.

¿Cuándo fue nombrado Papa?

El 13 de marzo de 2013, fue nombrado como Papa, Jorge Mario Bergoglio, adoptando el nombre de Francisco, y quien es procedente de Buenos Aires, en Argentina.

Ese día, a los 76 años, fue elegido como el 266° sumo pontífice de la Iglesia católica romana.

Bergoglio es el primer papa latinoamericano, jesuita y nacido en el hemisferio sur. Su pontificado se caracteriza por un enfoque comprometido con la humildad, el diálogo con personas de diferentes orígenes y la opción preferencial por los pobres.

Lee también: Papa Francisco sigue estable, informó el Vaticano

Noticia al Día