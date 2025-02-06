Papa Francisco denuncia que el mundo desarrollado muestra graves síntomas de crisis de humanidad

El Papa Francisco denunció que las zonas más «desarrolladas» del mundo muestran «síntomas graves de crisis de lo humano» y consideró que «las comunidades cristianas pueden ser signos de una nueva humanidad», en su mensaje publicado este jueves para la Jornada Mundial de las Misiones.

El pontífice explica en su mensaje que para esta Jornada se ha elegido el tema ‘Misioneros de esperanza entre los pueblos’, que «recuerda a cada cristiano y a la Iglesia, comunidad de bautizados, la vocación fundamental a ser mensajeros y constructores de la esperanza».

«Animadas por una esperanza tan grande, las comunidades cristianas pueden ser signos de una nueva humanidad en un mundo que, en las zonas más ‘desarrolladas’, muestra síntomas graves de crisis de lo humano: un sentimiento generalizado de desorientación, soledad y abandono de los ancianos; dificultad para estar disponibles a ayudar a quienes nos rodean», señaló el papa.

Francisco denunció que «en las naciones más avanzadas tecnológicamente, está decayendo la proximidad; estamos todos interconectados, pero no estamos en relación».

Noticia al Dia / EFE