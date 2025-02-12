Papa Francisco vuelve a interrumpir su discurso por la bronquitis: "Espero poder la próxima vez"

Este miércoles el Papa Francisco, se disculpó nuevamente por no poder leer la catequesis en la audiencia general por seguir con bronquitis, lo que aumenta la preocupación entre la feligresía.

En un principio, el Sumo Pontífice comenzó a leer la catequesis, sin embargo, prefirió no seguir haciéndolo y le pidió a un colaborador que continuase con la lectura.

"Y ahora pido al sacerdote que continúe leyendo. Yo con mi bronquitis no puedo ahora. Espero poder la próxima vez", se sinceró Jorge Bergoglio luego de leer algunas líneas. A continuación, le pasó el texto a don Pierluigi Giroli, empleado de la Secretaría de Estado.

La de este miércoles fue la tercera vez que el Papa, de 88 años, debió interrumpir sus palabras por tener dificultades en la respiración. La vez anterior fue la del domingo, durante su homilía de la misa, en ocasión del Jubileo de las Fuerzas Armadas en la Plaza de San Pedro.

"Ahora me disculpo y pido al maestro que continúe la lectura por dificultad en la respiración", había dicho el Sumo Pontífice. De inmediato, recibió el aplauso de todos los asistentes, soldados y policías de diversos países.

La otra oportunidad de un caso similar fue el pasado miércoles, cuando tampoco pudo leer su catequesis en una audiencia general, a causa del mismo motivo respiratorio. Incluso, esta bronquitis, lo ha obligado a celebrar sus reuniones en su residencia, la Casa Santa Marta.

En el pasado, el Papa Francisco ha sufrido problemas de gripe y respiratorios que incluso le obligaron a estar ingresado tres días en marzo de 2023 en el hospital Gemelli de Roma.

Noticia al Día con información de Canal 26