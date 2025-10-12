Papa León XIV aboga por el respeto a las aspiraciones de israelíes y palestinos

Antes del Ángelus de este domingo, el Papa León XIV inauguró el proceso de paz en Gaza, haciendo un llamado a respetar “las legítimas aspiraciones de los pueblos israelí y palestino”.

En un mensaje lleno de esperanza, el pontífice subrayó la urgencia de sanar las heridas dejadas por dos años de conflicto, que han traído destrucción y sufrimiento a miles de familias.

“Con toda la Iglesia, estoy cerca de vuestro dolor. Dios ofrece la caricia de siempre”, declaró desde la Plaza de San Pedro, donde miles de fieles se congregaron para escuchar sus palabras.

El Papa hizo un llamado a la reconciliación y al perdón como caminos posibles hacia la paz: “A Dios, única paz de la Humanidad, le pedimos que cure todas las heridas y nos ayude con su gracia a lograr lo que ahora parece humanamente imposible: reconocer que el otro no es un enemigo, sino un hermano a quien mirar, perdonar y ofrecer esperanza”.

Este mensaje se produce en un contexto de avances diplomáticos en Medio Oriente, tras meses de negociaciones mediadas por la comunidad internacional.

La Santa Sede ha expresado en múltiples ocasiones su preocupación por la crisis humanitaria en Gaza y el deterioro del diálogo entre Israel y Palestina.

