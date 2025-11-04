Martes 04 de noviembre de 2025
Internacionales

Papa pide "buscar el diálogo" para resolver las tensiones entre EEUU y Venezuela

"Lo más importante es buscar el diálogo", afirmó el pontífice al ser consultado sobre la creciente tensión entre Caracas y Washington, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara el domingo que "no cree" que Estados Unidos vaya a entrar en guerra con Venezuela

Por Andrea Guerrero

Papa pide
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El papa León XIV instó este martes a "buscar el diálogo" para encontrar una solución a los problemas entre Estados Unidos y Venezuela en el mar del Caribe, e insistió en que "con la violencia no venceremos", al ser preguntado por periodistas tras los recientes ataques en la zona.

"Lo más importante es buscar el diálogo", afirmó el pontífice al ser consultado sobre la creciente tensión entre Caracas y Washington, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara el domingo que "no cree" que Estados Unidos vaya a entrar en guerra con Venezuela.

En su comparecencia ante la prensa al salir de su residencia de Castel Gandolfo, en las cercanías de Roma, el pontífice también se refirió a la situación en Oriente Medio, donde dijo que la paz "es muy frágil" y debe basarse en "la justicia de todos los pueblos".

"Gracias a Dios, al menos la primera fase del acuerdo de paz sigue adelante, pero es muy frágil. Es necesario ver cómo avanzar hacia la segunda parte, abordar el tema del gobierno y garantizar los derechos de todos", explicó.

"El tema de Cisjordania es complejo: Israel había dicho una cosa y luego a veces se hace otra. Debemos tratar de trabajar juntos por la justicia y por todos los pueblos", concluyó.

León XIV aprovechó además que este martes se celebra el Día de las Fuerzas Armadas en Italia para felicitar a los militares y recordar que "los países tienen el derecho de tener fuerzas armadas para defender la paz, para construir la paz".

Durante el mismo encuentro informal, León XIV fue preguntado por el derrumbe parcial de una torre medieval en Roma ocurrido el lunes durante unos trabajos de restauración, en el que murió un operario.

El papa destacó que "es un derecho del ser humano tener un trabajo digno" que permita "ganar el sustento para el bien de la familia" y expresó su preocupación por "la seguridad laboral, un tema que afecta no solo a Italia, sino al mundo entero".

Noticia al Día / EFE

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Papa pide

Papa pide "buscar el diálogo" para resolver las tensiones entre EEUU y Venezuela

Arsenal goleó a Slavia Praga en la Champions League con doblete de Merino

Arsenal goleó a Slavia Praga en la Champions League con doblete de Merino

Bollos Navideños: El sustituto perfecto y económico de la hallaca tradicional

Bollos Navideños: El sustituto perfecto y económico de la hallaca tradicional

El oficial de la Pnb iba a visitar a una joven y lo mataron para robarle su motocicleta en Valencia

El oficial de la Pnb iba a visitar a una joven y lo mataron para robarle su motocicleta en Valencia

Águilas enfrenta a Leones con la intención de mantenerse en los primeros puestos

Águilas enfrenta a Leones con la intención de mantenerse en los primeros puestos

Venezuela Sub-17: cuando olvidar también es una forma de ganar (Por el Psic. José Leonardo Caldera)

Venezuela Sub-17: cuando olvidar también es una forma de ganar (Por el Psic. José Leonardo Caldera)

Mastantuono tiene pubalgia y es baja para enfrentar a Liverpool

Mastantuono tiene pubalgia y es baja para enfrentar a Liverpool

El regreso de Tan Biónica: Un viaje musical de sanación y colaboraciones brillantes

El regreso de Tan Biónica: Un viaje musical de sanación y colaboraciones brillantes

¡Clásico europeo! Real Madrid mide fuerzas con Liverpool en Anfield

¡Clásico europeo! Real Madrid mide fuerzas con Liverpool en Anfield

Cuba trabaja para restablecer el sistema eléctrico tras paso del huracán

Cuba trabaja para restablecer el sistema eléctrico tras paso del huracán

Britney Spears desactivó su cuenta de Instagram en plena nueva disputa con su exmarido

Britney Spears desactivó su cuenta de Instagram en plena nueva disputa con su exmarido

Natalie Grabow, la mujer de 80 años que se convirtió en la más longeva en terminar el IronMan

Natalie Grabow, la mujer de 80 años que se convirtió en la más longeva en terminar el IronMan

FANB destruyó campamento del narcotráfico en el Sur del Lago

FANB destruyó campamento del narcotráfico en el Sur del Lago

Heat logra una victoria con final de infarto ante Clippers

Heat logra una victoria con final de infarto ante Clippers

Lakers domina a Trail Blazers con una sólida actuación de Ayton

Lakers domina a Trail Blazers con una sólida actuación de Ayton

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Hace pañales para sus hijos con sabanas viejas que le regalan los vecinos: El drama de Magaly Sánchez no termina

Hace pañales para sus hijos con sabanas viejas que le regalan los vecinos: El drama de Magaly Sánchez no termina

Hacen un hallazgo de gran importancia sobre nuestro corazón y

Hacen un hallazgo de gran importancia sobre nuestro corazón y "Cambia el paradigma"

Más de 161 millardos 523 millones de bolívares recaudó el Seniat en octubre

Más de 161 millardos 523 millones de bolívares recaudó el Seniat en octubre

Murió sexagenario al lanzarse de un sexto piso del conjunto residencial Las Virginias

Murió sexagenario al lanzarse de un sexto piso del conjunto residencial Las Virginias

Posponen la Cumbre de las Américas para el 2026

Posponen la Cumbre de las Américas para el 2026

Noticias Relacionadas

Internacionales

Papa pide "buscar el diálogo" para resolver las tensiones entre EEUU y Venezuela

"Lo más importante es buscar el diálogo", afirmó el pontífice al ser consultado sobre la creciente tensión entre Caracas y Washington, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara el domingo que "no cree" que Estados Unidos vaya a entrar en guerra con Venezuela
Zulia

Bollos Navideños: El sustituto perfecto y económico de la hallaca tradicional

No todos cuentan con el presupuesto completo para adquirir los ingredientes necesarios para preparar la tradicional hallaca navideña.

Al Dia

"No va a ocurrir": Presidenta Sheinbaum sobre posible ataque de EEUU contra cárteles en México

La mandataria aclaró que tienen un entendimiento de seguridad con Estados Unidos, mismo que trabajaron durante meses. Los acuerdos se establecieron junto al secretario de estado, Marco Rubio

Al Dia

Ola de violencia en Michoacán, México: Confirman desaparición del exalcalde de Zinapécuaro tras el asesinato del alcalde de Uruapan

Michoacán está bajo el azote del crimen organizado. Los actos más recientes de violencia en la entidad mantienen a las fuerzas policiacas en alerta, primero el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo y ahora la desaparición del exalcalde de Zinapécuaro.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025