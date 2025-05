Parolin y Tagle se mantienen como los principales candidatos a ser elegido Papa

Tras el fallecimiento del papa Francisco, el pasado 21 de abril, el mundo está a la espera de la elección del nuevo sumo pontífice de la Iglesia Católica. 113 cardenales se reunirán bajo llave a partir de este miércoles 7 de mayo para empezar la elección del sustituto y aunque no se trata de una competencia por el trono de San Pedro, la expectativa mundial por quién lo ocupará ha reunido a millones de espectadores, que al igual que en una copa del mundo, tienen sus favoritos.

Los nombres que más resuenan son el del cardenal filipino Luis Antonio Tagle y el del secretario de Estado, Prieto Parolin.

Parolin sigue siendo el nombre más fuerte, algunos ya le atribuyen un paquete de alrededor de 40 votos, que, en una primera votación, sería muy importante para que en las siguientes llegase a aglutinar los dos tercios u 89 votos.

Otro cardenal fuerte es el filipino Luis Antonio Tagle, prefecto para la evangelización y capaz de atraer muchos votos asiáticos.

Mientras que respecto a los otros italianos siguen con posibilidades Matteo Zuppi, aunque su figura poco internacional le restaría consensos, y Pierbattista Pizzaballa despierta curiosidad, pero tiene solo 60 años. La edad sigue siendo importante ante el riesgo de un pontificado de casi 30 años.

Aunque se escuchen algunos nombres como favoritos el secretismo del cónclave hace que la elección final del elegido sea impredecible, el profesor Roldán dejó claro que “la posibilidad de ser elegido un cardenal que no haga parte de esta puja mediática es muy posible, pasó en el cónclave inmediatamente anterior, Jorge Mario Bergoglio no era favorito, no aparecía ni en las ternas de los medios, ni mucho menos en las casas de apuestas europeas que juegan con estas figuras de elección, y fue el que apareció como el nuevo Papa”.

