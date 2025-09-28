Domingo 28 de septiembre de 2025
Al Dia

PAS lidera ajustadamente las legislativas en Moldavia en medio de denuncias por interferencia rusa

Anteriormente, la presidenta moldava, Maia Sandu, no descartó que los resultados de las elecciones parlamentarias de este domingo pudieran ser anulados en caso de una victoria de la oposición debido a la supuesta interferencia rusa en el proceso de votación

Por Andrea Guerrero

Foto: Agencia
El partido gobernante prooccidental lidera en las legislativas de Moldavia con 36.48% de los votos frente al opositor Bloque Patriótico (35.97%) tras contabilizar el 12,1 % de las actas de los colegios electorales.

Anteriormente, la presidenta moldava, Maia Sandu, no descartó que los resultados de las elecciones parlamentarias de este domingo pudieran ser anulados en caso de una victoria de la oposición debido a la supuesta interferencia rusa en el proceso de votación.

"Sabemos que hubo mucha interferencia, pero las decisiones las toman las autoridades competentes. Hemos visto ciertas medidas adoptadas por la Comisión Electoral Central incluso esta semana", dijo la mandataria a la prensa.

La contienda electoral de este año se celebró en medio de una intensa turbulencia política en Moldavia. El Partido de Acción y Solidaridad (PAS), de la presidenta Maia Sandu, quiere mantener la mayoría y continuar el rumbo a la Unión Europea (UE), mientras que la oposición, representada por el Bloque Patriótico, acusa a las autoridades de tendencias autoritarias y represión de la disidencia.

Los políticos de la oposición fueron objeto de detenciones masivas antes de las elecciones, a los partidos que criticaron a las autoridades por su hostilidad hacia Moscú se les negó la participación y se redujeron los colegios electorales en regiones que no apoyan a las autoridades actuales.

Noticia al Día / RT

Temas:

