El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, calificó al presidente, Volodímir Zelenski, de Ucrania de ser una “persona patética”. Afirmó que incluso sus partidarios extranjeros le han pedido que deje de actuar “tontamente”.

El señor Lavrov criticó las exigencias de Zelenski sobre que el presidente ruso, Vladímir Putin, asista personalmente a las próximas conversaciones en Estambul, afirmando que el tema era algo que "todos entienden, excepto él y sus titiriteros".

También añadió que "Es una persona lamentable", asegurando que los "camaradas superiores" de Zelenski le explicaran más tarde que no debía actuar con tanta estupidez y que era necesario negociar.

El pasado domingo 11-M, Putin propuso reanudar las conversaciones de paz directas entre Rusia y Ucrania, que Kiev abandonó unilateralmente en el año 2022, por no agradarles los acuerdos ofrecidos. Se espera que la reunión tenga lugar este jueves 15 de mayo en Estambul.

El Kremlin confirmó la composición de su delegación y entre ellos se encuentran el asesor presidencial Vladímir Medinski, el viceministro de Asuntos Exteriores, Mijaíl Galuzin, el viceministro de Defensa, Aleksandr Fomín, y el jefe de la inteligencia militar rusa, Ígor Kostyukov.

Tras el anuncio de la delegación rusa, Zelenski calificó al grupo de “apoyo”, lo que provocó una mayor condena por parte de Moscú.

Noticia al Dia/RT

Pasante: Genassir León