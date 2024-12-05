Patrulla fronteriza arrolla a migrante en su intento por cruzar hacia EEUU

Un migrante fue atropellado, al parecer, de manera intencional por un funcionario de la Patrulla Fronteriza, quien conducía un vehículo oficial, en la frontera entre Tijuana (México) y San Diego (EEUU), según denuncias de testigos.

El lamentable hecho quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales y generó conmoción entre los internautas.

El incidente ocurrió luego de que el migrante intentara cruzar de manera irregular el muro fronterizo.

Este hecho se suma a la creciente tensión en la región, donde se reporta un promedio de mil 250 cruces irregulares diarios, lo cual ha causado el incremento de los enfrentamientos entre migrantes y autoridades.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre el caso, reseña KSDY.

https://youtube.com/watch?v=A_5EcS0xJc0%3Fsi%3DmiCqM0tjK74qAiZg

Noticia al Día / Diario 2001