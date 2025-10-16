Pediatra venezolano gana prestigioso Premio Nacional en congreso Argentino

El médico venezolano José Cárdenas fue reconocido con el Premio Nacional en el 42° Congreso de Pediatría en Argentina, por su innovador trabajo de investigación en salud infantil.

El estudio, titulado “Diseño y validación de un score para medir el riesgo de sufrir lesiones por mordeduras de perros en población pediátrica en el hogar. Argentina 2024”, tiene como objetivo identificar factores de riesgo y prevenir este tipo de accidentes domésticos.

El proyecto fue desarrollano en once provincias argentinas donde participó un equipo de interdisciplinario conformado por siete autores. Además del Dr. Cárdenas, el grupo investigador estuvo integrado por Adela Margarita Armando, Virginia Inés Bertone, María Florencia De Gennaro, María Laura Isturiz, Ana Karpiuk y Ana Houdek.

Residenciado en Argentina

El venezolano tiene residenciado en Argentina seis años y se ha consolidado como una figura destacada en la pediatría de la provincia de Entre Ríos, donde ejerce en el Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay y es profesor en la Universidad Nacional de Entre Ríos.

El Dr. Cardenas entre 2025 y 2027 integrará la Comisión Nacional de la Sociedad Argentina de Pediatría, el máximo órgano gremial de la especialidad en ese país.

El criollo nació en Mérida y criado en Ciudad Bolívar y estudió en la Universidad de Oriente (UDO) Núcleo Bolívar, y completó su especialización en pediatría en el Hospital Manuel Núñez Tovar de Maturín, adscrito a la UDO Núcleo Monagas.

