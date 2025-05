Pérdidas por Milton ascienden a 34 mil millones en EEUU

Las pérdidas causadas por el huracán Milton podrían alcanzar los US$ 34.000 millones, según una estimación preliminar de los daños causados ​​por las inundaciones y los vientos de la firma de investigación CoreLogic, de los cuales entre US$ 4.000 y 6.000 corresponden a daños por inundaciones no asegurados.

Y esa es solo una estimación de las pérdidas causadas directamente por el propio huracán, y no incluye los daños causados ​​por al menos nueve tornados que acompañaron a la tormenta. Se cree que la tormenta es responsable de al menos 24 muertes en toda Florida. Sin embargo, a pesar de la destrucción y las decenas de miles de millones de pérdidas, los daños podrían haber sido peores, según la estimación preliminar.

La mayoría de las pólizas de propietarios no cubren los daños causados ​​por las inundaciones, solo los causados ​​por los fuertes vientos de una tormenta.

La mayoría de los daños por inundaciones asegurados están cubiertos por el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP) administrado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Los prestamistas hipotecarios suelen exigir a los propietarios que viven en zonas con alto riesgo de inundaciones que tengan un seguro contra inundaciones. Pero gran parte de los daños por inundaciones pueden ocurrir fuera de esas zonas designadas, donde es mucho menos probable que los propietarios tengan cobertura.

Según CoreLogic, la mayoría de las pérdidas causadas por Milton se debieron a daños causados ​​por el viento debido a la naturaleza inusual de la tormenta.

“A medida que el huracán Milton se acercaba a tierra, interactuó con la corriente en chorro sobre el sureste de los Estados Unidos, lo que causó que los vientos en los lados norte y noroeste del huracán, que generalmente se sabe que son más débiles, fueran atípicamente fuertes”, dijo Daniel Betten, director de meteorología forense en CoreLogic, en el informe. “Para aumentar la complejidad, los medidores meteorológicos en la costa de Florida también midieron vientos con fuerza de huracán sobre Sarasota al sur de donde Milton tocó tierra, lo que esencialmente creó dos carriles distintos de vientos dañinos con fuerza de huracán”.

Sin embargo, hubo menos daños por el viento de lo esperado dada la fuerza de los vientos, y muy pocos daños por inundaciones por marejadas ciclónicas, especialmente en los centros de población del área de la Bahía de Tampa, según el análisis de CoreLogic, que se completó después de examinar los daños de la tormenta de primera mano.

“Dada la gran concentración de propiedades en el área de la Bahía de Tampa, incluidas las estructuras residenciales antiguas y las estructuras comerciales de alto valor, era posible que se produjeran pérdidas aseguradas (mayores)” dijo Tom Larsen, vicepresidente asociado de gestión de riesgos y peligros de CoreLogic, en el informe.

Las pérdidas de Milton probablemente serán muy inferiores a las pérdidas estimadas por CoreLogic de hasta US$ 47.500 millones a causa del huracán Helene, que llegó solo dos semanas antes que Milton. Pero aún así podría convertir a Milton en uno de los 10 huracanes más costosos que hayan azotado a Estados Unidos en términos de pérdidas aseguradas, incluidas las pérdidas cubiertas por el NFIP.

El extremo superior de la estimación de pérdidas aseguradas, US$ 22.000 millones en daños por viento y US$ 6.000 millones en daños por inundaciones, sería suficiente para colocar a Milton en el décimo lugar entre los más afectados por una tormenta para las aseguradoras, los residentes y las empresas, justo por delante del huracán Ike de 2008 cuando se ajusta a la inflación. El Insurance Information Institute, un grupo comercial de la industria, actualmente clasifica a Ike como la novena tormenta más costosa en términos de pérdidas aseguradas, pero Helene la empujará al décimo lugar.

El extremo inferior de la estimación de pérdidas aseguradas de CoreLogic sería de US$ 17.000 millones, con US$ 13.000 millones de daños por viento cubiertos por seguros de propietarios y empresas y US$ 4.000 millones de pérdidas por inundaciones aseguradas.

Aun así, el hecho de que Milton siguiera tan de cerca al huracán Helene, que también afectó partes de la costa del Golfo de Florida, hace que la recuperación sea un desafío para los floridanos y sus aseguradoras, según el informe de CoreLogic. Y el mercado de seguros en Florida ya está en problemas, con un éxodo de compañías de seguros nacionales del mercado, combinado con numerosas aseguradoras privadas locales que enfrentan problemas financieros.

Las primas de seguro de propietarios de viviendas en Florida ya eran mucho más altas que en otros estados, y Citizens Property Insurance Corp., la compañía de seguros de viviendas sin fines de lucro respaldada por el estado creada para ser una aseguradora de último recurso, tenía 1,3 millones de pólizas de propietarios de viviendas y sería insolvente si fuera una empresa privada. Debido a que es una entidad pública, tiene el poder de imponer un recargo en la prima a todos los asegurados en todo el estado para garantizar que se paguen todas las reclamaciones si las reclamaciones exceden sus reservas financieras. Pero eso solo aumentará los costos para todos los propietarios de viviendas y empresas aseguradas de Florida.

Noticia al Día/Información de CNN