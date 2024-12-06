Perú declaró 32 distritos en emergencia por un "peligro inminente de déficit hídrico"

El Gobierno de Perú declaró este viernes 6 de diciembre en estado de emergencia, «por peligro inminente de déficit hídrico», a 32 distritos de tres provincias de la región norteña de Lambayeque, informó un decreto publicado en el diario oficial El Peruano.

La norma señaló que la medida tendrá una vigencia de 60 días y permitirá ejecutar «medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan».

Las autoridades señalaron que el gobierno regional de Lambayeque presentó una solicitud ante el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), que la consideró procedente tras determinar que el déficit hídrico puede afectar «la vida y la salud de las personas, la agricultura y ganadería, entre otros».

El Indeci remarcó que «la capacidad de respuesta del gobierno regional de Lambayeque ha sido sobrepasada» y es necesaria la intervención técnica y operativa de las entidades del ejecutivo nacional.

En ese sentido, el decreto ordenó a las autoridades regionales y locales que ejecuten las medidas y acciones necesarias, en coordinación con la Defensa Civil y con la participación de ministerios e instituciones públicas y privadas involucradas.

La declaración de emergencia comprende a los distritos de Cayaltí, Chiclayo, Chongoyape, Lagunas, La Victoria, Nueva Arica, Oyotún, Pátapo, Picsi, Pimentel, Pucalá, Reque, Santa Rosa, Saña y Tumán, en la provincia de Chiclayo.

Además, a Cañaris, Ferreñafe, Incahuasi, Manuel Antonio Mesones Muro y Pítipo, en la provincia de Ferreñafe; y a Chochope, Jayanca, Íllimo, Lambayeque, Mochumí, Mórrope, Motupe, Olmos, Pacora, Salas, San José y Túcume, en la provincia de Lambayeque.

La norma fue suscrita por la presidenta de Perú, Dina Boluarte; el primer ministro, Gustavo Adrianzén; y por los ministros de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Producción, Interior, Defensa y Desarrollo e Inclusión Social.

Noticia al Día / EFE