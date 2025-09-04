Miércoles 03 de septiembre de 2025
Internacionales

Perú: El expresidente Alejandro Toledo recibe segunda condena por lavado

La imputación es por lavado de activos agravado en perjuicio del Estado

Por Christian Coronel

Perú: El expresidente Alejandro Toledo recibe segunda condena por lavado
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El expresidente de Perú Alejandro Toledo fue condenado este miércoles 3 de septiembre a 13 años de prisión y 4 meses por el delito de lavado de activos en el denominado caso Ecoteva, la segunda sentencia dictada en su contra por un delito de corrupción cometido durante su gobierno.

La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima dictó la sentencia contra Toledo a raíz de las adquisiciones inmobiliarias hechas con el dinero transferido ilícitamente en forma de sobornos por las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa a la empresa Ecoteva, fundada en Costa Rica por la suegra del exmandatario Eva Fernenbug.

La imputación es por lavado de activos agravado en perjuicio del Estado, y junto a Toledo figuran como coautores su esposa Eliane Karp, su exjefe de seguridad Avraham Dan On, Shai Da On y Eva Fernenbug.

El exmandatario peruano (2001-2006) se encuentra recluido en la cárcel de Barbadillo, una prisión ubicada en el este de Lima y reservada para expresidentes. Allí cumple una primera condena de 20 años de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos, relacionados con los sobornos que recibió de la constructora Odebrecht a cambio de adjudicarle varios tramos de la carretera Interoceánica.

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Perú: El expresidente Alejandro Toledo recibe segunda condena por lavado

Perú: El expresidente Alejandro Toledo recibe segunda condena por lavado

Rescatan cuerpos de cuatro pescadores ahogados en el Lago de Maracaibo tras tormenta en la Cañada de Urdaneta

Rescatan cuerpos de cuatro pescadores ahogados en el Lago de Maracaibo tras tormenta en la Cañada de Urdaneta

Marco Rubio visita México en medio de tensión en el Caribe

Marco Rubio visita México en medio de tensión en el Caribe

Unidos por Adrián Pablo Toledo

Unidos por Adrián Pablo Toledo

Mijares aclara rumores sobre su salud: Su equipo desmiente reporte de hospitalización

Mijares aclara rumores sobre su salud: Su equipo desmiente reporte de hospitalización

Ella es Marlene la fundadora del mercado a ambos lados de La Principal de Cuatricentenario

Ella es Marlene la fundadora del mercado a ambos lados de La Principal de Cuatricentenario

Ultimaron a zuliano por resistirse al robo de sus pertenencias en Colombia

Ultimaron a zuliano por resistirse al robo de sus pertenencias en Colombia

CICPC capturó a tres hombres por homicidio en Lara, Portuguesa y Caracas

CICPC capturó a tres hombres por homicidio en Lara, Portuguesa y Caracas

Llegó el futuro: Innovación y tecnología de los trenes del Metro de Bogotá arriban a Colombia

Llegó el futuro: Innovación y tecnología de los trenes del Metro de Bogotá arriban a Colombia

Realizaron actos conmemorativos en Caracas por el 80º. aniversario del fin de la II Guerra Mundial en China

Realizaron actos conmemorativos en Caracas por el 80º. aniversario del fin de la II Guerra Mundial en China

Intentaron venderle las bolsas CLAP a los trabajadores del Metro de Caracas

Intentaron venderle las bolsas CLAP a los trabajadores del Metro de Caracas

Luis Arráez conectó el séptimo vuelacerca de temporada

Luis Arráez conectó el séptimo vuelacerca de temporada

Brayan Rocchio se fue para la calle sin evitar la caída de los Guardianes

Brayan Rocchio se fue para la calle sin evitar la caída de los Guardianes

Eugenio Suárez lleno de fe con la Vinotinto

Eugenio Suárez lleno de fe con la Vinotinto

Tres jóvenes zulianos en la final de

Tres jóvenes zulianos en la final de "La Escuela de Talentos", reality de Canal I

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Petro critica ataque de EEUU a embarcación con drogas en el Caribe

Petro critica ataque de EEUU a embarcación con drogas en el Caribe

El eterno bolero de Felipe Pirela: El ícono que sigue vibrando en el alma de los zulianos

El eterno bolero de Felipe Pirela: El ícono que sigue vibrando en el alma de los zulianos

CLEZ propone anteproyecto de ley especial sobre regulación complementaria del uso de motocicletas en el Zulia

CLEZ propone anteproyecto de ley especial sobre regulación complementaria del uso de motocicletas en el Zulia

Todo lo que debes saber del regreso a clases y los cambios que vienen

Todo lo que debes saber del regreso a clases y los cambios que vienen

Colombia implementa PEP Tutor para regularizar a padres migrantes venezolanos

Colombia implementa PEP Tutor para regularizar a padres migrantes venezolanos

Noticias Relacionadas

Internacionales

Perú: El expresidente Alejandro Toledo recibe segunda condena por lavado

La imputación es por lavado de activos agravado en perjuicio del Estado
Nacionales

La Administración Trump anuncia eliminación del TPS asignado en 2021 a casi 300.000 venezolanos

El fin del programa, instaurado por la Administración Biden en 2021, será efectivo 60 días después de haber sido publicado en el Registro Federal
Al Dia

Al menos tres muertos y más de 20 heridos al descarrilar el funicular de Gloria en Lisboa

Un accidente en Lisboa, dejo al menos tres muertos y más de 20 heridos después del descarrilamiento de dos vagones.
Zulia

CLEZ propone anteproyecto de ley especial sobre regulación complementaria del uso de motocicletas en el Zulia

Ante las elevadas cifras de accidentes de tránsito que se vienen registrando semanalmente en la región zuliana y que involucran,…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025