Perú rompe relaciones diplomáticas con México

El canciller del Perú, Hugo de Zela, anunció este lunes el quiebre de las relaciones diplomáticas con México luego de constatar que la ex jefa de Gabinete peruana, Betssy Chávez, fue asilada en la residencia de la Embajada de México en Lima.

De Zela arremetió en conferencia de prensa contra el Gobierno mexicano que encabeza Claudia Sheinbaum, a quien criticó por sus "expresiones inaceptables y falsas" sobre el expresidente peruano, Pedro Castillo, a quien catalogan como perseguido político.

Chávez, quien fue la última titular del Consejo de Ministros bajo el mando de Castillo, está procesada precisamente por presunta rebelión, en el mismo caso que afronta el exmandatario. Y según De Zela, México valora que "la cómplice también es una perseguida política".

"La verdad es que han intentado convertir a los autores del intento de golpe de Estado en víctimas, cuando la realidad lo que demuestra que lo que los peruanos vivimos y queremos seguir viviendo es en democracia", subrayó.

El jefe de la diplomacia peruana aclaró que sus connacionales en México, así como los mexicanos en Perú, serán cobijados por sus respectivos servicios consulares para "proteger, ayudar y facilitar" los trámites de los migrantes.

"La voluntad del Perú es que las relaciones consulares continúen porque consideramos un valor muy importante proteger a los peruanos en México y también que los mexicanos en el Perú sean protegidos", cerró.

Historial conflictivo

Desde que Castillo fue depuesto de su cargo, en diciembre de 2022, desde México han acusado al Perú de quebrantar el orden constitucional de su país. En ese entonces gobernaba Andrés Manuel López Obrador y su sucesora, Sheinbaum, ha mantenido la postura.

Por esto, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano aprobó en septiembre pasado una moción de orden del día que proponía declarar ‘persona non grata’ a la actual mandataria.

"Desde nuestro punto de vista, [Castillo] vivió un golpe de Estado", afirmó Sheinbaum al día siguiente. El exmandatario está preso desde 2022, de forma preventiva, por varios delitos que no han recibido sentencia.

Noticia al Día / RT