Lunes 03 de noviembre de 2025
Al Dia

Perú rompe relaciones diplomáticas con México

De Zela arremetió en conferencia de prensa contra el Gobierno mexicano que encabeza Claudia Sheinbaum, a quien criticó por sus "expresiones inaceptables y falsas" sobre el expresidente peruano, Pedro Castillo, a quien catalogan como perseguido político

Por Andrea Guerrero

Perú rompe relaciones diplomáticas con México
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El canciller del Perú, Hugo de Zela, anunció este lunes el quiebre de las relaciones diplomáticas con México luego de constatar que la ex jefa de Gabinete peruana, Betssy Chávez, fue asilada en la residencia de la Embajada de México en Lima.

De Zela arremetió en conferencia de prensa contra el Gobierno mexicano que encabeza Claudia Sheinbaum, a quien criticó por sus "expresiones inaceptables y falsas" sobre el expresidente peruano, Pedro Castillo, a quien catalogan como perseguido político.

Chávez, quien fue la última titular del Consejo de Ministros bajo el mando de Castillo, está procesada precisamente por presunta rebelión, en el mismo caso que afronta el exmandatario. Y según De Zela, México valora que "la cómplice también es una perseguida política".

"La verdad es que han intentado convertir a los autores del intento de golpe de Estado en víctimas, cuando la realidad lo que demuestra que lo que los peruanos vivimos y queremos seguir viviendo es en democracia", subrayó.

El jefe de la diplomacia peruana aclaró que sus connacionales en México, así como los mexicanos en Perú, serán cobijados por sus respectivos servicios consulares para "proteger, ayudar y facilitar" los trámites de los migrantes.

"La voluntad del Perú es que las relaciones consulares continúen porque consideramos un valor muy importante proteger a los peruanos en México y también que los mexicanos en el Perú sean protegidos", cerró.

Historial conflictivo

Desde que Castillo fue depuesto de su cargo, en diciembre de 2022, desde México han acusado al Perú de quebrantar el orden constitucional de su país. En ese entonces gobernaba Andrés Manuel López Obrador y su sucesora, Sheinbaum, ha mantenido la postura.

Por esto, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano aprobó en septiembre pasado una moción de orden del día que proponía declarar ‘persona non grata’ a la actual mandataria.

"Desde nuestro punto de vista, [Castillo] vivió un golpe de Estado", afirmó Sheinbaum al día siguiente. El exmandatario está preso desde 2022, de forma preventiva, por varios delitos que no han recibido sentencia.

Noticia al Día / RT

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Venezuela recibirá apoyo de €21,5 millones de la UE por daños causados por el huracán Melissa

Venezuela recibirá apoyo de €21,5 millones de la UE por daños causados por el huracán Melissa

Anunciados los ganadores del FIFPro World 11 2025

Anunciados los ganadores del FIFPro World 11 2025

Harold Castro se alzó con el Premio Jugador de la Semana en la LVBP

Harold Castro se alzó con el Premio Jugador de la Semana en la LVBP

Águilas del Zulia anunció al importado Ethan Lindow

Águilas del Zulia anunció al importado Ethan Lindow

Superación desde la oscuridad: tres historias de vida

Superación desde la oscuridad: tres historias de vida

Robert Suárez ejerce cláusula de salida y va a la agencia libre

Robert Suárez ejerce cláusula de salida y va a la agencia libre

Denuncian presunto maltrato contra un perrito en Lomas del Valle 2

Denuncian presunto maltrato contra un perrito en Lomas del Valle 2

¡Cambio entre Caracas y Magallanes! Anthony Vizcaya llega al conjunto melenudo

¡Cambio entre Caracas y Magallanes! Anthony Vizcaya llega al conjunto melenudo

Knicks se recupera y frena la racha invicta de los Bulls

Knicks se recupera y frena la racha invicta de los Bulls

Egipto inaugura el Gran Museo Egipcio, el más grande del mundo dedicado a una sola civilización

Egipto inaugura el Gran Museo Egipcio, el más grande del mundo dedicado a una sola civilización

El pulso de China a la desinformación: ‘Influencers’ deberán ser expertos con título

El pulso de China a la desinformación: ‘Influencers’ deberán ser expertos con título

Luka Doncic lidera triunfo de Lakers sobre el Heat

Luka Doncic lidera triunfo de Lakers sobre el Heat

Mujer cortó el rostro de su hija de 15 años con una hojilla

Mujer cortó el rostro de su hija de 15 años con una hojilla

Loco lindo y la bombita Belloso donde se agolpan los recuerdos

Loco lindo y la bombita Belloso donde se agolpan los recuerdos

Templo San Felipe Neri (Por el Dr. Reyber Parra Contreras)

Templo San Felipe Neri (Por el Dr. Reyber Parra Contreras)

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Un hombre muerto tras explotar parte de una residencia en Los Robles

Un hombre muerto tras explotar parte de una residencia en Los Robles

Murió la sexagenaria del fuerte choque entre un carrito porpuesto contra un camión cisterna en Pomona

Murió la sexagenaria del fuerte choque entre un carrito porpuesto contra un camión cisterna en Pomona

El Centro Comercial Montielco invita a su gran Parrandón Navideño este jueves 6-Nov

El Centro Comercial Montielco invita a su gran Parrandón Navideño este jueves 6-Nov

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de noviembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de noviembre de 2025

El último kiosco de la 72

El último kiosco de la 72

Noticias Relacionadas

Internacionales

Perú rompe relaciones diplomáticas con México

De Zela arremetió en conferencia de prensa contra el Gobierno mexicano que encabeza Claudia Sheinbaum, a quien criticó por sus "expresiones inaceptables y falsas" sobre el expresidente peruano, Pedro Castillo, a quien catalogan como perseguido político
Al Dia

Diana Belloso, rectora de URBE, gana el JCI TOYP Venezuela 2025 por su liderazgo y excelencia académica

La doctora Diana Belloso, rectora de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE), fue reconocida como una de las…
Nacionales

Cicpc Zulia conmemoró XXIV aniversario con ofrenda floral y misa en la Basílica de la Chinita

La jornada comenzó en la sede de la Delegación Estadal Zulia con la Ceremonia de Honores a los Símbolos Patrios y la Ofrenda Floral ante el Muro de los Héroes y Heroínas, un homenaje a los funcionarios fallecidos en cumplimiento de su deber, resaltando su valor y entrega
Al Dia

Cada 24 horas sube el precio de la comida y el pasaje en Maracaibo: O comemos o nos transportamos

"Todo se va en comida y en pasaje" suelen decir los maracuchos en los sitios de compra.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025