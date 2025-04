Peter Thiel y el “apokálypsis”: Reflexiones sobre el futuro político y digital de EEUU

En su reciente artículo de opinión publicado en el Financial Times, el empresario y financiero Peter Thiel ofrece un análisis provocador sobre el estado actual de la política, la privacidad y el impacto del internet en las estructuras tradicionales de poder en Estados Unidos. Thiel, conocido por ser uno de los primeros inversores y mentor de Mark Zuckerberg, exsocio de Elon Musk en la fundación de PayPal, creador de Palantir, y un influyente financiador de figuras políticas como JD Vance y Donald Trump, utiliza el concepto griego de apokálypsis, que significa “revelación”, para enmarcar la transición que atraviesa el país, especialmente con el regreso de Trump a la Casa Blanca.

El empresario señala que el apokálypsis no implica destrucción ni el fin del planeta, sino más bien una oportunidad de desvelar los secretos del Ancien Régime, como ha sucedido a lo largo de la historia, como la Reforma Protestante, que expuso las corrupciones dentro de la Iglesia católica, o la Revolución Francesa, que desmanteló los privilegios de la monarquía y la aristocracia. En este contexto, Thiel sugiere que la revelación no solo trae a la luz las verdades ocultas que han sostenido a las élites durante décadas, sino que también marca un punto de inflexión para repensar cómo se construyen y ejercen las relaciones de poder. Según su perspectiva, este proceso no busca simplemente destruir el pasado, sino que ofrece una base para una reconciliación futura, fundamentada en la transparencia, dejando atrás el resentimiento y la venganza.

El fundador de Palantir también destaca el papel transformador de internet como un medio para romper el control que, históricamente, instituciones como medios tradicionales, universidades y ONG ejercían sobre el discurso público. En su opinión, la muerte del financiero Jeffrey Epstein en 2019 marcó un punto de inflexión, donde el control narrativo de estas élites comenzó a desmoronarse. A medida que más personas desconfían de las versiones oficiales de eventos clave, desde el suicidio de Epstein hasta el asesinato de John F. Kennedy, internet se convierte en un espacio de cuestionamiento y revelación.

El artículo también aborda la falta de transparencia en torno a la pandemia de Covid-19, citando correos electrónicos ocultos de funcionarios como Anthony Fauci y David Morens. Estas revelaciones, asegura el empresario, subrayan la necesidad de un debate libre sobre los orígenes del virus y las políticas que rodearon su manejo. Además, plantea preguntas inquietantes sobre el futuro de la privacidad en un mundo donde los gobiernos y las empresas tienen un control cada vez mayor sobre los datos personales.

Un aspecto crucial del artículo es la crítica de Thiel a la política de identidad, la cual, según él, distrae de los problemas más urgentes de la actualidad, como la desaceleración del progreso científico y tecnológico, el aumento desmesurado de los precios inmobiliarios y la explosión de la deuda pública en Estados Unidos. Argumenta que internet no permitirá que estos pecados sean olvidados, pero con la verdad se puede abrir el camino hacia el perdón y una eventual reconciliación.

Reflexiones finales

El empresario concluye con una advertencia y una oportunidad. Mientras que las élites tradicionales esperaban que la era Trump fuera una aberración pasajera, sostiene que los cambios profundos que han surgido en los últimos años no permitirán un retorno al pasado. Estados Unidos, dice Thiel, ya no es un país excepcional y enfrenta desafíos que exigen nuevas ideas y un enfoque radicalmente diferente.

El artículo no solo es una crítica a las estructuras tradicionales de poder, sino también un llamado a la acción para abordar las preguntas difíciles que enfrenta el país. Ya sea que uno esté de acuerdo o no con sus puntos de vista, sus observaciones ofrecen una base para un debate urgente sobre el futuro político, social y digital de Estados Unidos.

Noticia al Día/Información de El Tiempo Latino