Petro critica ataque de EEUU a embarcación con drogas en el Caribe

El presidente Gustavo Petro rechazó en su cuenta de X, la operación dado a conocer en un video que fue publicado por el secretario de Estado Unidos, Marco Rubio, donde se observa un ataque de Estados Unidos a una embarcación con drogas procedente de Venezuela en aguas del Caribe, que dejó 11 muertos.

Petro fue enfático en decir que “si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo”. Reveló el mandatario.

"Llevamos décadas capturando civiles que transportan drogas sin matarlos. Los que transportan drogas no son grandes narcos, sino jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico”.

Este martes 2 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el Ejército estadounidense había "liquidado a tiros" y "eliminado" una embarcación que transportaba drogas y que había partido de un puerto venezolano.

