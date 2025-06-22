Petro critica ataque de EEUU y asegura que Trump "incendia" el Medio Oriente

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este sábado que el ataque de Estados Unidos a tres instalaciones nucleares en Irán, anunciado por el mandatario de ese país, Donald Trump, "incendia" Oriente Medio.

"Trump dice que acaba de atacar tres plantas nucleares de Irán. En Irán no hay desarrollo de armas nucleares, pensaba un desarrollo pacífico, pero ese hecho (el ataque estadounidense) incendia el Medio Oriente", manifestó Petro durante un acto en Medellín para celebrar la aprobación en el Congreso de su reforma laboral.

Petro se refirió a los ataques minutos después de que Trump afirmara que Estados Unidos había completado "con éxito" un ataque contra tres instalaciones nucleares iraníes, los primeros bombardeos de ese país que se producen en el marco del conflicto actual entre Israel e Irán.

"Ese hecho no solo afecta al Medio Oriente, sino a todos nosotros aquí en Colombia", dijo Petro, y añadió que ante esa situación tiene que pedir "de tú a tú y sin bajar la cabeza", como presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), "la paz del mundo".

En el comienzo de su discurso, Petro le estaba pidiendo a Trump que no se sumara a los ataques de Israel contra Irán cuando fue informado del anuncio del presidente estadounidense.

"Le digo (a Trump), no haga la guerra, detenga la guerra entre Israel e Irán, puede generar problemas nucleares contra toda la humanidad, y detenga el genocidio sobre Gaza", alcanzó a decir el mandatario colombiano antes de ser avisado del mensaje del inquilino de la Casa Blanca sobre los ataques contra las instalaciones nucleares iraníes de Fordow, Natanz e Isfahán.

Noticia al Día/Información de EFE