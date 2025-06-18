Petro dice que se siente traicionado por su gabinete de ministros

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que se siente traicionado por su gabinete de ministros porque no dan los resultados esperados y puso como ejemplo de esa situación al departamento del Chocó (oeste), uno de los más pobres de Colombia.

"¿Por qué me tienen al Chocó así, abandonado, como si ustedes fuesen (el expresidente Iván) Duque o el gobierno de la oligarquía? Yo no resisto un gabinete así, traicionando al presidente todo el tiempo, no puedo seguir así", dijo Petro en una reunión de su gabinete de ministros que se prolongó hasta la medianoche del martes.

El presidente, que el próximo 7 de agosto cumplirá tres años en el cargo, ha tenido más de 50 ministros en su gabinete y con frecuencia les reclama en público por el bajo nivel de ejecución.

En esta ocasión el mandatario también criticó al Ministerio de Transporte por considerar la inversión en carreteras como gasto social y aseguró que "los tecnócratas dominan a los ministros".

"El Ministerio de Transporte hizo todo en contra del gobierno del presidente Petro. Una trampa completa, por eso saqué a la ministra", dijo en referencia a la anterior titular de esa cartera, María Constanza García, quien estuvo solo seis meses y medio en el cargo.

Petro aseguró que hay gente de que, de manera "premeditada", ha metido en su equipo funcionarios "que venían con la misión de destruir el programa de gobierno".

Embajadores sin requisitos

En su intervención, el presidente le pidió también a la canciller Laura Sarabia que elimine los requisitos para ser embajador, principalmente la exigencia de saber inglés u otros idiomas.

"Señora canciller, esto lo dije yo hace dos meses, no debe haber requisitos para nombrar embajadores y embajadoras de Colombia, cualquier hijo de obrero puede ser embajador; no les gusta, pues este es el ‘Gobierno del cambio'", manifestó.

Según Petro, "un hijo de obrero puede trabajar más en las relaciones internacionales que un embajador que se va a rascar la panza, porque tiene un apellido ilustre".

El presidente expresó su malestar porque el pasado viernes el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló el nombramiento de Armando Benedetti como embajador de Colombia ante la FAO, cargo que el político ocupó durante solo nueve meses y que dejó voluntariamente en noviembre pasado para volver al país. Benedetti es actualmente el ministro del Interior.

Petro dijo en el consejo de ministros que "sacaron a Benedetti porque no sabe hablar sino español" y agregó que ese es uno de los idiomas oficiales de la FAO.

"Le pedí a la canciller (…) que quite todos los requisitos para ser embajador y embajadora de Colombia porque están usurpando o violando la norma constitucional (que dice) que el presidente es el jefe de las relaciones internacionales de Colombia", sin importar "si sabe o no sabe inglés", expresó.

Noticia al Día/Con información de EFE