Petro informó que hay "indicios" que la última lancha bombardeada por EEUU es colombiana

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que hay "indicios" que la última lancha bombardeada por las tropas de Estados Unidos (EEUU) en el Mar Caribe, es de bandera neogranadina y los tripulantes eran connacionales.

“Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien”, aseguró.

Petro, quien se encuentra en de gira en Bélgica, recalcó que "ahora me encuentro en una reunión con los gobiernos Europeos y diré lo mismo" y reiteró que "el senador Adam Shiff está en lo correcto".

En ese sentido, ante esta acción el presidente colombiano expresó que "se ha abierto un nuevo escenario de guerra: el Caribe".

Cabe recordar que este ataque se realizó la semana pasada y fue el secretario de Defensa de EEUU, quien detalló de lo ocurrido.

Lee también: Gustavo Petro reitera denuncia sobre supuestos planes de magnicidio

Noticia al Día/Información de El Universal