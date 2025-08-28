Petro ordena el despliegue militar en la frontera entre Colombia y Venezuela

Este jueves 28 de agosto, el presidente de Colombia Gustavo Petro, anunció el despliegue de 25 mil efectivos en la frontera con Venezuela, con el objetivo de "reducir al máximo las fuerzas de la mafia" y frenar el tráfico de drogas.

“No es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos Estados quien lo logra”, señaló Petro en redes.

El anuncio ocurre pocos días después de que las autoridades venezolanas informaran sobre el despliegue de 15 mil militares adicionales en la franja limítrofe, bajo el mando del ministro de Defensa Vladimir Padrino López.

El reforzamiento militar en la frontera coincide con la escalada de tensión entre Venezuela y Estados Unidos, tras el arribo de buques de guerra estadounidenses al Caribe como parte de una ofensiva antinarcóticos.

