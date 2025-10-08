Petro ordena retorno de colombianos retenidos en Ucrania y denuncia trato "inferior"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha ordenado el regreso "inmediato" de un grupo de sus compatriotas que se encontrarían retenidos contra su voluntad en Ucrania.

La drástica medida fue anunciada tras la difusión de un video en el que se observa a los colombianos, vestidos con uniformes militares, protestando por su situación después de haberse negado a extender sus contratos para luchar en la guerra contra Rusia.

En un contundente mensaje a través de su cuenta en la red social X, el mandatario aseveró: "Los ucranianos tratan a los colombianos como raza inferior". Petro afirmó que estos ciudadanos fueron llevados a Ucrania "como carne de cañón" por "empresas guiadas desde Miami".

El jefe de Estado colombiano reaccionó a una publicación que mostraba una confusa escena dentro de una habitación, donde varios individuos uniformados discutían airadamente, escuchándose incluso detonaciones en el fondo.

Según los reportes, el video corresponde a la protesta de un grupo de exmilitares colombianos que, tras cumplir su contrato con las fuerzas ucranianas, habrían solicitado su baja, pero se les impidió abandonar el país.

Las declaraciones del presidente Petro ponen de relieve una problemática creciente sobre la situación de los combatientes colombianos en Ucrania. Informes de prensa y testimonios de excombatientes que han logrado regresar al país pintan un panorama de condiciones precarias, promesas incumplidas y malos tratos.

Noticia al Día