Pitbull de la familia asesinó a bebé de siete meses en Ohio, Estados Unidos

Un hecho horroroso ocurrió en el estado de Ohio, después de que una bebé de solo siete meses fuera asesinada por uno de los tres perros pitbull de la familia, información dada a conocer por los padres, que se muestran incrédulos por lo ocurrido.

«Nunca entenderé por qué», escribió en Facebook Mackenzie Copley, madre de la víctima. Además, publicó fotos de su hija de meses abrazando a los caninos. «Estoy tan perdida y destrozada. Este era el mismo perro que estaba al lado de mi bebé todos los días», expresó con incredulidad.

Por su parte, Kameron Turner, padre de la bebé de siete meses, también acudió a sus redes sociales para manifestar su dolor por tal tragedia. «La vida no es justa. ¿Cómo puedo seguir viviendo sin ella?», preguntó.

Los padres describieron a la niña, de nombre Elizah, como una recién nacida muy alegre que nunca dejaba de sonreír. «El rostro de Elizah iluminaba la habitación y su risa era contagiosa», señalaron en el obituario.

Esto dijo la Policía

No estaban claras las circunstancias exactas del estremecedor caso. La policía precisó que uno de los perros mordió a la bebé. Además, comentó que la situación se intensificó rápidamente.

No se dieron a conocer otros detalles. Asimismo, no está claro cuál de los tres perros de la familia mordió a la bebé. De acuerdo con The New York Post, la Oficina de Control de Animales del Condado de Franklin se llevó al pitbull y al resto de perros tras la tragedia y decidirá qué hará con ellos luego de una investigación.

La Policía de Columbus, por su parte, calificó lo sucedido como un trágico accidente. «Realmente no hay muchas palabras que pueda decir para expresar lo que siento», dijo el sargento de policía de Columbus, James Fuqua. «Todos en este proceso estamos literalmente de luto, como si este niño nos perteneciera, porque la mayoría de nosotros somos padres y no podemos imaginar cómo es esta escena», puntualizó.

Noticia al Día / Caraota Digital