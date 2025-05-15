Miércoles 20 de agosto de 2025
Al Dia

Podría paralizarse el transporte de carga internacional desde Venezuela por "trabas" con póliza emitida en Colombia

Asoata solicitó la posibilidad de que sea aceptado el Soat como póliza

Por Candy Valbuena

Podría paralizarse el transporte de carga internacional desde Venezuela por
Foto: Referencial
El transporte de carga internacional, que ha venido registrando un crecimiento sostenido, desde el pasado 26 de septiembre de 2022, tras la reactivación de frontera, teme por la paralización de la flota con placas venezolanas en su mayoría, en virtud que, en la actualidad, ninguna aseguradora colombiana está emitiendo la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil para el Transporte Internacional de Carretera.

"Estamos en una especie de limbo jurídico, pues al no estar Venezuela en la Comunidad Andina (CAN) y al no contarse aún con la firma del Tratado de Transporte entre Colombia y Venezuela, limitan mucho la posibilidad de que se emita la póliza, la cual es vital para que Colombia pueda entregar la tarjeta de habilitación a las gandolas venezolanas", subrayó la fuente consultada por Diario La Nación.

Solicitudes

Para evitar que haya una paralización del transporte de carga, la Asociación de Auxiliares y Aduaneros del Táchira (Asoata) emitió una carta a los entes competentes (Ministerio del Transporte de Colombia) en la que solicita "sea estudiada la posibilidad de aceptarnos como póliza el Soat, como viene haciendo el Ministerio del Transporte en Venezuela que nos permite solicitar los permisos con el Seguro de Responsabilidad Civil, siempre y cuando la compañía aseguradora esté inscrita en la Superintendencia de Seguros".

Otra carta, por parte de Transinver, fue enviada al embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, para que actúe como intermediario ante el Ministro del Transporte de Colombia, con el propósito de que se dé una solución frente a las trabas que hay con la adquisición de la póliza.

"También estamos solicitando una prórroga de 90 días que nos permita ir solventando el tema de la póliza. La idea es evitar que que el transporte se paralice, pues significaría un inmenso retroceso ante los avances que hemos logrado", subrayó otra fuente consultada por La Nación.

En tanto, Cámara Colombo Venezolana Regional Oriente, junto al Consejo Intergremial Binacional dejó claro que está enfocada en obtener una solución para que los vehículos de carga -con placas venezolanas- puedan tener la tarjeta de habilitación en el país cafetalero.

En total, serían más de 620 vehículos de carga pesada los que se verían afectados de no haber una respuesta oportuna y a corto plazo.

Noticia al Día/Con información de Diario La Nación

