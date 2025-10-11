Polémica: José Jerí, nuevo presidente de Perú, seguía a páginas para adultos

José Jerí se convirtió en el nuevo presidente de Perú este jueves 9 de octubre, inmediatamente después de la destitución de Dina Boluarte.

Las principales críticas surgieron cuando se detectó que Jerí seguía en Instagram decenas de cuentas de contenido sexual explícito, incluidas páginas pertenecientes a la industria pornográfica y figuras femeninas ligadas al mismo sector.

En las primeras horas de su mandato presidencial, José Jerí eliminó el seguimiento a varias cuentas de esta naturaleza, en lo que muchos interpretaron como un intento de limpiar su imagen digital.

Sin embargo, su reacción resultó tardía, ya que capturas de pantalla con la evidencia comenzaron a viralizarse rápidamente en redes sociales como X, antes Twitter.

El escrutinio también alcanzó publicaciones antiguas del propio Jerí en X, donde usuarios recopilaron mensajes con contenido sexista y comentarios de índole sexual; algunos datan de 2011 y 2015.

