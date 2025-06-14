Policía busca a Vance Luther Boelter, presunto homicida de legisladora demócrata en Minnesota

La Policía está buscando con un amplio operativo a Vance Luther Boelter, de 57 años, por ser el sospechoso de haber asesinado a tiros a una legisladora del estado de Minnesota y su marido y haber herido a otros dos, según indicaron fuentes de las fuerzas del orden.

Boelter fue declarado «persona de interés» en los asesinatos, que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo este sábado que fueron motivados políticamente.

A esta hora, efectivos de fuerzas especiales mantienen un operativo en la localidad de Brooklyn Park (Minesota) y, según el canal CBS, Boelter es el principal sospechoso.

Según datos públicos, un persona con el mismo nombre y que encaja en la descripción del sospechoso era director en una empresa de seguridad llamada Praetorian Guard Security, con sede en Mineapolis.

Además, según medios locales, Boelter fue designado por Walz en 2016 y 2019 como representante en un grupo de trabajo sobre el sector privado en el estado de Minnesota.

El hombre primero atacó al senador estatal John Hoffman y su mujer, que fueron heridos. El sospechoso se había hecho pasar por policía y viajaba en un vehículo con distintivos policiales, según indicó el jefe del Policía de Brooklyn Park, Mark Bruley.

Posteriormente, el sospechoso se dirigió a la casa de la líder demócrata de la Cámara de Representantes de Minesota, Melissa Horman, a la que asesinó a tiros junto a su marido.

En ese momento, agentes policiales se enfrentaron a tiros con el sospechoso que consiguió huir y que todavía no ha sido detenido, pese al fuerte dispositivo policial.

Según fuentes de la investigación, el sospechoso transportaba una lista de objetivos, entre ellos el gobernador Walz, y hojas con las palabras «No Kings» (sin reyes), que es uno de los lemas de las protestas contra el presidente Donald Trump previstas este sábado 14-Jun.

Noticia al Día/EFE