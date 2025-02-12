Policía frena caravana de migrantes venezolanos que intentaba ingresar a Panamá tras desistir de seguir a EEUU

Policías panameños impidieron este martes el paso a una caravana de decenas de migrantes, la mayoría venezolanos, que cruzaron de Costa Rica a Panamá tras desistir de seguir a Estados Unidos por las dificultades de la travesía y las políticas de deportación de Donald Trump.

A cinco kilómetros de la frontera de Paso Canoas, un grupo de antimotines obligó a la caravana a retroceder a territorio costarricense para someterse a un proceso de repatriación ordenado, constataron colaboradores de AFP en el lugar.

Agentes de la policía fronteriza discutieron con el grupo, pero el incidente no pasó a más. Los migrantes se subieron a autobuses para ser llevados a un albergue en la frontera.

Sueño americano truncado

"Fuimos a buscar un sueño y una misión que no se pudo cumplir y ahora vamos de regreso a casa de nuevo", dijo a la AFP un migrante que no se identificó, en una carretera de Paso Canoas, unos 365 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá.

Otros migrantes señalaron a medios de prensa local que también regresaban frustrados por "la situación en Estados Unidos", que endureció sus políticas contra la migración irregular bajo el segundo mandato presidencial de Trump.

"Nosotros lo que queremos es pasar, irnos a nuestro país", dijo a AFP el venezolano Andrés Paredes, quien regresa por "miedo" a sufrir hambre y dormir en las calles durante el camino para finalmente no poder entrar a EEUU.

Poco antes de que fueran obligados a dar marcha atrás, los ministros de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora, y de Panamá, Frank Ábrego, habían acordado que los migrantes serían enviados a un albergue en territorio costarricense.

Descarte de antecedentes penales

En el albergue serán sometidos a controles biométricos para descartar antecedentes penales y luego serán enviados en autobús a Panamá para su repatriación "por vía aérea o marítima", según un comunicado del Ministerio de Seguridad de Panamá.

"Queremos garantizar un flujo migratorio ordenado, legal, humanitario y seguro", señaló Zamora, según la nota oficial.

Los migrantes, que regresan desde México y países de Centroamérica, y entre los cuales había varios niños, habían permanecido por unos cuatro días en el paso fronterizo con la esperanza de entrar a Panamá y seguir hacia sus países en Sudamérica.

Pero la policía panameña les impidió cruzar sin documentos, lo que motivó el malestar de los migrantes y obligó a las autoridades de los dos países a intervenir y pactar el mecanismo de repatriación.

Muchos de esos migrantes habían cruzado semanas o meses antes la peligrosa selva panameña del Darién, limítrofe con Colombia.

En lo que va de año, la han cruzado unas 2 mil 500 personas, un 95 % menos que en el mismo periodo del año anterior.

Noticia al Día/Con información de AFP