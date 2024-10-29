Sábado 16 de agosto de 2025
Internacionales

Policías y periodistas heridos tras un violento enfrentamiento con seguidores de Evo Morales en Bolivia

En Bolivia un violento enfrentamiento entre los seguidores del expresidente Evo Morales y la Policía dejó varios agentes y periodistas…

Por Ernestina García

Policías y periodistas heridos tras un violento enfrentamiento con seguidores de Evo Morales en Bolivia
Foto: Evo Morales
En Bolivia un violento enfrentamiento entre los seguidores del expresidente Evo Morales y la Policía dejó varios agentes y periodistas heridos.

El incidente ocurrió Mairana en medio de un operativo para desbloquear las instalaciones ocupadas por los manifestantes.

Según reportes, grupos afines a Morales no dejaron pasar a una ambulancia que buscaba rescatar a los afectados.

El pasado domingo el vehículo donde se desplazaba Morales recibió 14 impactos de bala.

Evo Morales asegura que el gobierno de Arce está detrás de su intento de asesinato

Al comentar el ataque contra el coche en el que viajaba el pasado domingo, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, declaró que el gobierno de Luis Arce intentaba "eliminarlo".

De acuerdo con Morales, tras una reciente reunión con el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, Arce cambió repentinamente la cúpula militar del país el fin de semana "con un solo objetivo: eliminar a Evo Morales".

El exmandatario aseguró que obtuvo esta información de militares y policías familiarizados con el asunto.

El pasado domingo, Morales denunció que el vehículo en el que viajaba a su programa radial fue tiroteado cuando se trasladaba a la localidad de Lauca Eñe, en el departamento de Cochabamba. Según sus palabras, los coches de su caravana "fueron emboscados por dos vehículos con hombres fuertemente armados".

"El hecho ocurrió en la entrada del cuartel militar de la Novena División de las Fuerzas Armadas, los efectivos estaban armados con armas largas, vestidos completamente de negro. El primer vehículo fue alcanzado, por lo menos, por cuatro disparos de arma de fuego. Ante esta situación, Evo Morales cambió precipitadamente de vehículo, este fue alcanzado por 14 disparos. En ese último vehículo, el conductor fue alcanzado por un disparo que le rozó la cabeza y otro le alcanzó el brazo", reza un comunicado del expresidente, publicado en sus redes sociales.

Por su parte, Arce, tras el incidente, ordenó una investigación al respecto. "El ejercicio de cualquier práctica violenta en la política debe ser condenada y esclarecida. No es con la búsqueda de muertos que se resuelven los problemas ni con especulaciones tendenciosas. Por eso, ante la denuncia del expresidente Evo Morales de un presunto atentado contra su vida, he instruido una inmediata y minuciosa investigación, para esclarecer este hecho", afirmó.

Noticia al Día/RT

Temas:

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

