Policías y periodistas heridos tras un violento enfrentamiento con seguidores de Evo Morales en Bolivia

En Bolivia un violento enfrentamiento entre los seguidores del expresidente Evo Morales y la Policía dejó varios agentes y periodistas heridos.

El incidente ocurrió Mairana en medio de un operativo para desbloquear las instalaciones ocupadas por los manifestantes.

Según reportes, grupos afines a Morales no dejaron pasar a una ambulancia que buscaba rescatar a los afectados.

El pasado domingo el vehículo donde se desplazaba Morales recibió 14 impactos de bala.

Evo Morales asegura que el gobierno de Arce está detrás de su intento de asesinato

Al comentar el ataque contra el coche en el que viajaba el pasado domingo, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, declaró que el gobierno de Luis Arce intentaba "eliminarlo".

De acuerdo con Morales, tras una reciente reunión con el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, Arce cambió repentinamente la cúpula militar del país el fin de semana "con un solo objetivo: eliminar a Evo Morales".

El exmandatario aseguró que obtuvo esta información de militares y policías familiarizados con el asunto.

El pasado domingo, Morales denunció que el vehículo en el que viajaba a su programa radial fue tiroteado cuando se trasladaba a la localidad de Lauca Eñe, en el departamento de Cochabamba. Según sus palabras, los coches de su caravana "fueron emboscados por dos vehículos con hombres fuertemente armados".

"El hecho ocurrió en la entrada del cuartel militar de la Novena División de las Fuerzas Armadas, los efectivos estaban armados con armas largas, vestidos completamente de negro. El primer vehículo fue alcanzado, por lo menos, por cuatro disparos de arma de fuego. Ante esta situación, Evo Morales cambió precipitadamente de vehículo, este fue alcanzado por 14 disparos. En ese último vehículo, el conductor fue alcanzado por un disparo que le rozó la cabeza y otro le alcanzó el brazo", reza un comunicado del expresidente, publicado en sus redes sociales.

Por su parte, Arce, tras el incidente, ordenó una investigación al respecto. "El ejercicio de cualquier práctica violenta en la política debe ser condenada y esclarecida. No es con la búsqueda de muertos que se resuelven los problemas ni con especulaciones tendenciosas. Por eso, ante la denuncia del expresidente Evo Morales de un presunto atentado contra su vida, he instruido una inmediata y minuciosa investigación, para esclarecer este hecho", afirmó.

Noticia al Día/RT