El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, firmó una resolución que da luz verde a la presencia de tropas de los Estados miembros de la OTAN en su país, según un documento publicado este domingo.

De acuerdo con el texto divulgado, la resolución autoriza la presencia en territorio polaco de "un componente de fuerzas extranjeras" de la Alianza Atlántica como "refuerzo" de Polonia en el marco de la operación Centinela del Este (‘Eastern Sentry’).

El bloque anunció este viernes el lanzamiento de dicho programa con el objetivo de reforzar la defensa en el flanco oriental, después de que varios drones fueran detectados en el espacio aéreo polaco, incidente del que Varsovia responsabiliza a Moscú.

Según el secretario general de la OTAN, esta actividad comenzará en los próximos días e involucrará "una variedad de activos de los aliados", incluidos Dinamarca, Francia, el Reino Unido y Alemania, entre otros.

El anuncio de la operación Centinela del Este coincide con el arranque de los ejercicios militares conjuntos entre Rusia y Bielorrusia, Západ-2025, que se celebran del 12 al 16 de septiembre en territorio bielorruso.

La semana pasada, el primer ministro polaco, Donald Tusk, amenazó a Bielorrusia con aplicar "medidas especiales" por los ejercicios, asegurando que su nación, junto con sus aliados de la OTAN, se están preparando para las maniobras. Además, el primer ministro acusó a Moscú y a Minsk de llevar a cabo maniobras que "simulan un ataque, no una defensa", repitiendo de este modo la narrativa occidental sobre el supuesto plan de Rusia para atacar Europa.

Antes del incidente con los drones, el jefe del Gobierno polaco ya anunció que cerraría su frontera con Bielorrusia a la medianoche del 11 de septiembre por motivos de seguridad relacionados con las maniobras militares.

A su vez, desde el Kremlin subrayaron que los ensayos aportan a la cooperación militar y la perfección de la interacción entre dos aliados estratégicos y no van dirigidos contra ningún tercer país.

Incidente de drones

rones rusos supuestamente violaron su espacio aéreo aquella mañana y que se confirmó el derribo de tres de ellos. El anuncio provocó una oleada de declaraciones contra Moscú por parte de líderes europeos con promesas de envío de sistemas militares para reforzar el flanco oriental de la OTAN.

Comentando la presunta incursión de drones, el Ministerio de Defensa de Rusia confirmó que durante el reciente ataque masivo de las tropas rusas contra empresas del complejo militar-industrial ucraniano, no estaba previsto atacar objetivos en territorio polaco, y precisó que el alcance máximo de vuelo de los drones utilizados en el operativo no supera los 700 kilómetros.

Asimismo, la Cancillería rusa afirmó que estos "mitos" fueron difundidos por Varsovia para agravar aún más la situación en torno a Ucrania. Ambos organismos mostraron su disposición a celebrar consultas sobre este tema con Polonia. A su vez, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, aseveró esa misma jornada durante una reunión del Consejo de Seguridad sobre el tema que con este incidente Ucrania está tratando de expandir la geografía de su conflicto con Moscú sin pensar en las consecuencias.

Este viernes, solamente 46 de los 193 miembros de las Naciones Unidas firmaron una declaración conjunta sobre la implicación de Rusia en el incidente; entre ellos se encuentran Austria, Bélgica, el Reino Unido, Alemania, Grecia, Italia, España, Noruega, Estados Unidos, Ucrania, Francia y Japón.

Noticia al Día / RT