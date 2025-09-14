Domingo 14 de septiembre de 2025
Al Dia

Polonia acepta la presencia de tropas de la OTAN en su territorio

El jefe del Gobierno polaco ya anunció que cerraría su frontera con Bielorrusia a la medianoche del 11 de septiembre por motivos de seguridad relacionados con las maniobras militares

Por Andrea Guerrero

Polonia acepta la presencia de tropas de la OTAN en su territorio
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, firmó una resolución que da luz verde a la presencia de tropas de los Estados miembros de la OTAN en su país, según un documento publicado este domingo.

De acuerdo con el texto divulgado, la resolución autoriza la presencia en territorio polaco de "un componente de fuerzas extranjeras" de la Alianza Atlántica como "refuerzo" de Polonia en el marco de la operación Centinela del Este (‘Eastern Sentry’).

El bloque anunció este viernes el lanzamiento de dicho programa con el objetivo de reforzar la defensa en el flanco oriental, después de que varios drones fueran detectados en el espacio aéreo polaco, incidente del que Varsovia responsabiliza a Moscú.

Según el secretario general de la OTAN, esta actividad comenzará en los próximos días e involucrará "una variedad de activos de los aliados", incluidos Dinamarca, Francia, el Reino Unido y Alemania, entre otros.

El anuncio de la operación Centinela del Este coincide con el arranque de los ejercicios militares conjuntos entre Rusia y Bielorrusia, Západ-2025, que se celebran del 12 al 16 de septiembre en territorio bielorruso.

La semana pasada, el primer ministro polaco, Donald Tusk, amenazó a Bielorrusia con aplicar "medidas especiales" por los ejercicios, asegurando que su nación, junto con sus aliados de la OTAN, se están preparando para las maniobras. Además, el primer ministro acusó a Moscú y a Minsk de llevar a cabo maniobras que "simulan un ataque, no una defensa", repitiendo de este modo la narrativa occidental sobre el supuesto plan de Rusia para atacar Europa.

Antes del incidente con los drones, el jefe del Gobierno polaco ya anunció que cerraría su frontera con Bielorrusia a la medianoche del 11 de septiembre por motivos de seguridad relacionados con las maniobras militares.

A su vez, desde el Kremlin subrayaron que los ensayos aportan a la cooperación militar y la perfección de la interacción entre dos aliados estratégicos y no van dirigidos contra ningún tercer país.

Incidente de drones

rones rusos supuestamente violaron su espacio aéreo aquella mañana y que se confirmó el derribo de tres de ellos. El anuncio provocó una oleada de declaraciones contra Moscú por parte de líderes europeos con promesas de envío de sistemas militares para reforzar el flanco oriental de la OTAN.

Comentando la presunta incursión de drones, el Ministerio de Defensa de Rusia confirmó que durante el reciente ataque masivo de las tropas rusas contra empresas del complejo militar-industrial ucraniano, no estaba previsto atacar objetivos en territorio polaco, y precisó que el alcance máximo de vuelo de los drones utilizados en el operativo no supera los 700 kilómetros.

Asimismo, la Cancillería rusa afirmó que estos "mitos" fueron difundidos por Varsovia para agravar aún más la situación en torno a Ucrania. Ambos organismos mostraron su disposición a celebrar consultas sobre este tema con Polonia. A su vez, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, aseveró esa misma jornada durante una reunión del Consejo de Seguridad sobre el tema que con este incidente Ucrania está tratando de expandir la geografía de su conflicto con Moscú sin pensar en las consecuencias.

Este viernes, solamente 46 de los 193 miembros de las Naciones Unidas firmaron una declaración conjunta sobre la implicación de Rusia en el incidente; entre ellos se encuentran Austria, Bélgica, el Reino Unido, Alemania, Grecia, Italia, España, Noruega, Estados Unidos, Ucrania, Francia y Japón.

Noticia al Día / RT

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Una gaita para la Chinita: abierto concurso virtual

Una gaita para la Chinita: abierto concurso virtual

Barcelona vapuleó a Valencia en su primer partido en el Johan Cruyff Arena

Barcelona vapuleó a Valencia en su primer partido en el Johan Cruyff Arena

La Federación Venezolana de Fútbol contactó a ‘Tite’ y lo maneja como opción

La Federación Venezolana de Fútbol contactó a ‘Tite’ y lo maneja como opción

Luis Mora ganó la edición 62 de la Vuelta a Venezuela

Luis Mora ganó la edición 62 de la Vuelta a Venezuela

Manchester City goleó al Manchester United y se quedó con el Derbi

Manchester City goleó al Manchester United y se quedó con el Derbi

Liverpool venció por la mínima al Burnley y es líder de la Premier League

Liverpool venció por la mínima al Burnley y es líder de la Premier League

Inicia vacunación contra el ébola en RD del Congo: OMS

Inicia vacunación contra el ébola en RD del Congo: OMS

En Carabobo: Llegaba a los comandos policiales y se identificaba como diputada para exigir liberación de ciudadanos

En Carabobo: Llegaba a los comandos policiales y se identificaba como diputada para exigir liberación de ciudadanos

Salvador Pérez hace historia y llega a 300 jonrones en las Grandes Ligas

Salvador Pérez hace historia y llega a 300 jonrones en las Grandes Ligas

Marc Márquez conquistó San Marino y quedó a un paso del título

Marc Márquez conquistó San Marino y quedó a un paso del título

Terence Crawford no dejó dudas y venció a Canelo Álvarez por decisión unánime

Terence Crawford no dejó dudas y venció a Canelo Álvarez por decisión unánime

Detienen en Mérida a hombre con una camioneta robada en Chile

Detienen en Mérida a hombre con una camioneta robada en Chile

El Himno de Maracaibo (Por Dr. Reyber Parra Contreras)

El Himno de Maracaibo (Por Dr. Reyber Parra Contreras)

Murió a los 46 años Ricky Hatton, ex campeón mundial de boxeo

Murió a los 46 años Ricky Hatton, ex campeón mundial de boxeo

Realizan limpieza en las escuelas de Baralt

Realizan limpieza en las escuelas de Baralt

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

En Carabobo: Llegaba a los comandos policiales y se identificaba como diputada para exigir liberación de ciudadanos

En Carabobo: Llegaba a los comandos policiales y se identificaba como diputada para exigir liberación de ciudadanos

Noboa termina el Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela

Noboa termina el Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela

Fuerte accidente vial en La Rotaria

Fuerte accidente vial en La Rotaria

El papa León XIV celebra su cumpleaños número 70: Así lo agradece

El papa León XIV celebra su cumpleaños número 70: Así lo agradece

Dos marabinos heridos tras volcarse camión en la Falcón-Zulia

Dos marabinos heridos tras volcarse camión en la Falcón-Zulia

Noticias Relacionadas

Zulia

Se viene un palo de agua en Maracaibo

Las zonas más propensas incluyen áreas del centro y sur del estado, así como sectores cercanos a la Sierra de Perijá
Entretenimiento

En video: así fue la celebración del Papa León por su cumpleaños 70

La celebración coincidió con una serie de actividades religiosas enmarcadas en el Jubileo de la Esperanza 2025, y se suma a los eventos que marcan el inicio de su pontificado como Papa León XIV
Al Dia

Mantener un carro sale más caro que mantener a un muchacho

La inflación, el precio de los repuestos y la mano de obra especializada, junto al costo del combustible, el poder adquisitivo cada vez menor influye en reparaciones y partes para vehículos

Zulia

Un concierto unió al estado Zulia por la paz y la soberanía

El evento, que reunió a miles de zulianos, tuvo como objetivo celebrar la identidad territorial, el derecho a la paz y la soberanía de Venezuela

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025