Polonia afirma que derribó drones rusos tras una violación de su espacio aéreo "sin precedentes"

Al menos tres drones rusos fueron derribados por aviones de la OTAN y polacos en el espacio aéreo de Polonia durante los ataques que el ejército de Moscú realizó contra Ucrania en la madrugada del miércoles, según declaró el primer ministro polaco.

Donald Tusk informó a los diputados de su país que habían registrado 19 incursiones de drones rusos, algunos de los cuales volaron a una distancia lo suficientemente profunda como para cerrar temporalmente cuatro aeródromos polacos, incluido el principal aeropuerto de Varsovia.

Se desplegaron aviones en respuesta a lo que Tusk describió como una "provocación".

Esta es la primera vez que drones rusos son derribados sobre el territorio de un miembro de la OTAN desde la invasión a gran escala a Ucrania lanzada por parte de Moscú en 2022.

"Los drones que representaban una amenaza directa fueron derribados. Estoy en constante comunicación con el Secretario General de la OTAN y nuestros aliados", escribió Tusk en su cuenta en la red social X al anunciar las incursiones.

En el operativo para derribar los drones rusos en suelo polaco, que duró varias horas, se desplegaron aviones de combate de la OTAN y polacos. Terminó sobre las 7.30 h local (6.30 BST), según informó el ejército polaco.

También estuvieron en alerta "sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento por radar".

"Esta es la primera vez que se derriban drones rusos sobre el territorio de un país de la OTAN. Todos nuestros aliados se toman la situación muy en serio. No hemos registrado víctimas", declaró Tusk.

Las fuerzas armadas polacas informaron que el espacio aéreo del país fue "violado repetidamente" y que este "ataque de la Federación Rusa contra territorio ucraniano" es una "violación sin precedentes".

En declaraciones al Parlamento polaco, Tusk, dijo que "esta provocación es incomparablemente más peligrosa desde el punto de vista de Polonia que las anteriores".

El mandatario polaco informó que solicitó la invocación del Artículo 4 del tratado de la OTAN, que permite a los países miembros plantear una cuestión ante el Consejo del Atlántico Norte, su principal órgano de decisión política. Tras eso, se celebran consultas para determinar si la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de un país miembro se han visto amenazadas.

Polonia es uno de los 32 miembros de la OTAN. Uno de los principios fundamentales de la organización, conocido como Artículo 5, establece que un ataque contra uno o más miembros se considerará un ataque contra todos.

Tusk afirmó que espera un mayor apoyo durante dichas consultas.

"Esta no es solo una guerra contra los ucranianos. Es una confrontación que Rusia ha declarado contra todo el mundo libre", declaró.

El Kremlin se pronunció sobre la situación en Polonia, en un primer momento para decir que a ellos "no les corresponde" hacer comentarios al respecto.

"Es un asunto del Ministerio de Defensa (ruso)", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su conferencia telefónica diaria con periodistas.

Al ser preguntado sobre las acusaciones contra Moscú, Peskov respondió: "Los líderes de la UE y la OTAN acusan a Rusia de provocaciones a diario, generalmente sin fundamento".

Más tarde, el ejército ruso emitió un comunicado en el que afirmó que anoche llevó a cabo un "ataque masivo" contra objetivos militares-industriales en el oeste de Ucrania, incluyendo drones de ataque.

