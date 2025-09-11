Jueves 11 de septiembre de 2025
Internacionales

Polonia "no se asustará ante los drones rusos": Aseguró el presidente Karol Nawrocki

El mandatario evaluó la incursión de drones rusos como "un intento de probar" la preparación polaca

Por Candy Valbuena

Polonia
Presidente de Polonia, Karol Nawrocki. Foto: Antoni Byszewski/Fotonews / Zuma Press / ContactoP
El presidente polaco, Karol Nawrocki, afirmó este jueves, 11 de septiembre que Polonia "no se asustará ante los drones rusos" gracias a sus pilotos y el apoyo aliado, tras las violaciones rusas del espacio aéreo, y dijo que su país superó las pruebas de preparación y de mecanismos de acción en la OTAN.

El mandatario polaco aseguró que, "al destinar cerca del 5 % del producto interior bruto a las fuerzas armadas, Polonia no se asustará de los drones rusos".

Nawrocki hizo estas declaraciones en la 31ª Base de Aviación Táctica en Poznań-Krzesiny, un día después de que al menos 19 drones rusos entraran en el espacio aéreo polaco durante la noche del martes al miércoles.

El presidente evaluó la incursión de drones rusos como "un intento de probar" la preparación polaca y, dirigiéndose a los militares, subrayó: "todas estas pruebas las hemos superado".

Nawrocki dijo además que la incursión de drones supuso "una prueba política y una prueba de cohesión dentro de la Alianza del Atlántico Norte y, sobre todo, la prueba de vuestra preparación para reaccionar a la provocación rusa".

En su discurso, el presidente hizo referencias a pasadas guerras con Rusia y la Unión Soviética.

"Somos una nación que no se asustó del soldado soviético en 1920. Somos una nación que no entregó su alma después de 1945, ni durante casi 50 años de propaganda soviética", aseveró.

Lee también: Trump denuncia la violación del espacio aéreo de Polonia con drones de Rusia

Noticia al Día/Con información de EFE

Temas:

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

