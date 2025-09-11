Polonia "no se asustará ante los drones rusos": Aseguró el presidente Karol Nawrocki

El presidente polaco, Karol Nawrocki, afirmó este jueves, 11 de septiembre que Polonia "no se asustará ante los drones rusos" gracias a sus pilotos y el apoyo aliado, tras las violaciones rusas del espacio aéreo, y dijo que su país superó las pruebas de preparación y de mecanismos de acción en la OTAN.

El mandatario polaco aseguró que, "al destinar cerca del 5 % del producto interior bruto a las fuerzas armadas, Polonia no se asustará de los drones rusos".

Nawrocki hizo estas declaraciones en la 31ª Base de Aviación Táctica en Poznań-Krzesiny, un día después de que al menos 19 drones rusos entraran en el espacio aéreo polaco durante la noche del martes al miércoles.

El presidente evaluó la incursión de drones rusos como "un intento de probar" la preparación polaca y, dirigiéndose a los militares, subrayó: "todas estas pruebas las hemos superado".

Nawrocki dijo además que la incursión de drones supuso "una prueba política y una prueba de cohesión dentro de la Alianza del Atlántico Norte y, sobre todo, la prueba de vuestra preparación para reaccionar a la provocación rusa".

En su discurso, el presidente hizo referencias a pasadas guerras con Rusia y la Unión Soviética.

"Somos una nación que no se asustó del soldado soviético en 1920. Somos una nación que no entregó su alma después de 1945, ni durante casi 50 años de propaganda soviética", aseveró.

Lee también: Trump denuncia la violación del espacio aéreo de Polonia con drones de Rusia

Noticia al Día/Con información de EFE