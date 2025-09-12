Portavoz del Gobierno español propone sancionar a Rusia y Israel del deporte

La portavoz del Gobierno español, Pilar Alegría, propuso aplicar a equipos israelíes la misma sanción que tienen los equipos rusos desde la invasión a Ucrania, apuntando que no deberían correr en la Vuelta a España de ciclismo.

Tomando como mención a los deportivos y equipos rusos, que se les prohibió disputar numerosas disciplinas por su nacionalidad desde la ofensiva rusa en Ucrania en febrero de 2022, la portavoz del Gobierno español, evalúo durante la noche del miércoles en la radio Cadena Ser que las instituciones internacionales deberían llevar los mismos reglamentos a los israelíes por la guerra en Gaza.

"Lo que estamos viviendo ahora es una masacre, es un genocidio. Estamos viendo niños y bebés muriendo de hambre y llevamos más de 60.000 muertos. "Es una situación dramática y es importante que el deporte manifieste una posición al menos similar a la que vimos con Rusia", dijo Alegría. "Me gustaría y apoyaría que esa decisión a día de hoy fuera en la misma dirección", agregó la también ministra de Educación y Deportes.

"En este caso, las competencias las tiene la UCI, Unión Ciclista Internacional) y la decisión tendría que ser compartida por el COI (Comité Olímpico Internacional), como deporte olímpico que es. Frente a la situación que vivimos, de una magnitud tan grave, hay que tomar posición y una decisión", ratificó.

Marchas en favor de Palestina en la vuelta a España

La Vuelta a España, que debe darse por terminada el domingo en Madrid, está siendo trastornada diariamente por manifestaciones propalestinas dirigidas contra el equipo Israel-Premier Tech, lo que ha orillado a los organizadores a recortar algunas etapas, como en Bilbao, la semana pasada, y Pontevedra, el martes.

El conjunto, fundado por el multimillonario israelí-canadiense Sylvan Adams, que cuenta con un solo corredor procedente de Israel, tuvo que cambiar de maillot, excluyendo toda referencia de la nación, "para priorizar la seguridad" de sus ciclistas y del "conjunto del pelotón".

Pero esta compostura no ha sido suficiente para apaciguar la situación. Pese a los numerosos llamados a retirarse del torneo, el equipo Israel-PT mantiene su propósito de llegar a Madrid el domingo.

Después de un día sin incidencias, el miércoles, los organizadores anunciaron que la contrarreloj de este jueves, de 27,2 km en Valladolid, estará reducida a 12,2 km por razones de seguridad.

Gran rigidez entre Israel y España por Gaza

Estas protestas se producen en un contexto de gran tensión entre Israel y España, una de las voces europeas que más cuestiona la situación en Gaza.

El Gobierno izquierdista de Pedro Sánchez reconoció al Estado de Palestina en mayo de 2024 y acaba de notificar nuevas medidas predestinadas "a poner fin al genocidio en Gaza".

El ataque israelí contra la Franja de Gaza lleva más de 23 meses en operación, desde los ataques contra Israel efectuados por Hamás (calificada como organización terrorista por Israel, EE. UU. y la UE), el 7 de octubre de 2023.

Esta ofensiva de represalia, que Israel argumenta con su derecho a la defensa, está causando una crisis humanitaria sin precedentes.

Para algunas corporaciones mundiales y de derechos humanos, el entorno figura “un genocidio”. Pero esta acusación es rechazada por Israel, que acusa a España de una "campaña continuada, antisraelí y antisemita", y por Gobiernos aliados de Israel como el de Alemania

Con información de DW

Noticia al Dia/Diego Casanova (Pasante)