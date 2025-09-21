Portugal también reconoce a Palestina como Estado

Portugal reconoció a Palestina como Estado este domingo 21 de septiembre, según lo anunció el ministro de Asuntos Exteriores, Paulo Rangel, en la misión de su país ante la ONU.

En las declaraciones realizadas en Nueva York, el diplomático defendió la "solución de dos Estados, como solución futura al conflicto palestino-israelí", agregando que se trata de una posición unánime entre los partidos políticos portugueses.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal había expresado el pasado viernes que reconocería el Estado de Palestina este domingo 21 de septiembre.

En un exiguo comunicado, se informó que este paso ocurrirá como ya había adelantado el ministro de Asuntos Exteriores, Paulo Rangel, durante la semana. "No existen hechos que obstaculicen este camino hacia el reconocimiento", dijo citado por la prensa local tras reunirse con su homóloga británica, Yvette Cooper.

Se trata de una decisión que en Lisboa esperaban desde hace meses. Ya a finales de julio la Oficina del primer ministro, Luís Montenegro, avisó de este paso, tomado ante "los desarrollos extremadamente preocupantes del conflicto" en la Franja de Gaza.

