Un sismo de magnitud 6,9 se registró este martes 30 de septiembre frente a las costas de Filipinas, informó el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés).

El sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro se localizó a 11 kilómetros de Calape, un municipio perteneciente a la provincia de Bohol.

El temblor se registró en el océano Pacífico alrededor de las 10 de la noche (hora local). Por ahora no se ha anunciado ninguna amenaza de tsunami.

La agencia sismológica informó además de una serie de réplicas de 5,0, 5,1 y 3,8 de magnitud, la última de ellas ocurrida a las 22:39 hora local (14:39 GMT).

Phivolcs instó a los residentes de las provincias de Leyte, Cebú y Biliran a que «se mantenga alejada de la playa y no vaya a la costa».

«Se recomienda a las personas cuyas viviendas se encuentren muy cerca de la costa de estas provincias que se desplacen más hacia el interior», añadió la agencia.

Noticia al Día/RT