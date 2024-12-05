Potentes terremotos sacuden California

Una serie de potentes sismos se han registrado frente al estado de California con réplicas en el territorio continental.

Una serie de potentes sismos se han registrado frente al estado de California con réplicas en el territorio continental. Según el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS), el sismo inicial tuvo una magnitud de 7,0, mientras que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA, por sus siglas en inglés) la elevó a 7,3.

Según el Centro de Datos de Terremotos del Sur de California, el epicentro del sismo se situó a 99 kilómetros al suroeste de la ciudad Ferndale, mientras que la profundidad del temblor se estima en 10 kilómetros.

Además, la NOAA emitió una alerta de tsunami para zonas de California y Oregón. De momento, no se informa de víctimas ni de daños materiales.

Noticia al Día/RT