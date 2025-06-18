Precios del petróleo siguen subiendo ante la escalada del conflicto entre Israel e Irán

Los precios mundiales del petróleo subieron casi un 5% en medio de la continúa escalada militar entre Israel e Irán y la demanda del presidente estadounidense Donald Trump de una rendición incondicional e inmediata de Teherán.

Los precios del petróleo crudo Brent aumentaron un 4,4% hasta alcanzar los 76,45 dólares por barril el martes, y más del 10% desde que Israel lanzó sus primeros misiles contra Irán la semana pasada.

Según ABC, el último aumento fue provocado por una serie de publicaciones hechas por Trump en Truth Social, en las que llamó al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, un "blanco fácil" y afirmó que Estados Unidos y sus aliados tienen "control total y completo" sobre el espacio aéreo iraní.

"El mercado está en gran medida preocupado por las perturbaciones que puedan producirse a través del estrecho de Ormuz", dijo el analista de Saxo Bank, Ole Hansen, aunque personalmente evaluó el riesgo como muy bajo.

El supervisor británico de seguridad marítima, Ambrey, consideró la colisión un accidente sin relación con las tensiones regionales. Sin embargo, Reuters mencionó el "aumento de la interferencia electrónica" causada por el conflicto entre Israel e Irán en relación con el incidente.

Israel lanzó una serie de ataques aéreos contra Irán el viernes, alegando que buscaba impedir que Teherán adquiriera armas nucleares. Teherán respondió con una descarga de misiles, y desde entonces ambas naciones han intercambiado ataques.

Noticia al Día/RT