Precios mundiales del café ascienden a su mayor nivel en 13 años

Los precios mundiales del café alcanzaron su nivel más alto de los últimos 13 años durante el mes de diciembre de 2024, debido a la reducción de su producción en los países de mayores exportaciones de este rubro, según reportó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en su informe. Sin embargo, se mantiene la estabilidad de la demanda del café, por lo que no se prevé una caída en su consumo.

«Tras el alto nivel alcanzado en febrero de 2022, los precios internacionales del café experimentaron un descenso general, con un breve repunte a principios de 2023, antes de volver a subir a partir de finales de 2023 y alcanzar su nivel más alto en más de 13 años, en términos reales, en diciembre de 2024», señaló el documento.

En particular, los precios del café arábigo en diciembre de 2024 fueron un 58% superiores frente a los del año pasado, mientras que los del café robusta fueron un 70% más altos, en términos reales. El crecimiento de los precios del café resultó en una reducción de la diferencia en precios entre las dos variedades por primera vez, desde mediados de la década de 1990.

Según el informe, la causa principal del aumento de precios radicó en las condiciones meteorológicas adversas, incluida la sequía en Vietnam y aguaceros en Indonesia, lo que provocó la bajada de la producción en un 20% y un 16,5% respectivamente. En Brasil, el mayor proveedor del café arábigo, la sequía y el calor también causaron la revisión a la bajada del pronóstico de la cosecha. Además, el aumento de los costos de transporte en contenedores que comenzó en 2021 afectó los precios mundiales.

«Los precios del café aumentaron un 38,8% en 2024 frente a su nivel promedio del año pasado, y pueden subir aún más en 2025 en caso de una significativa disminución de la producción en las principales regiones de cultivo», subrayó el texto. Los expertos indican que el crecimiento de precios del café afecta a los consumidores, por ejemplo, en Estados Unidos y en la Unión Europea los precios minoristas del café en diciembre pasado aumentaron en un 6,6% y un 3,8%, respectivamente.

