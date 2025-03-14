Martes 23 de septiembre de 2025
Internacionales

Precios mundiales del café ascienden a su mayor nivel en 13 años

Los precios mundiales del café alcanzaron su nivel más alto de los últimos 13 años durante el mes de diciembre de 2024

Por A Vargas

Precios mundiales del café ascienden a su mayor nivel en 13 años
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Los precios mundiales del café alcanzaron su nivel más alto de los últimos 13 años durante el mes de diciembre de 2024, debido a la reducción de su producción en los países de mayores exportaciones de este rubro, según reportó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en su informe. Sin embargo, se mantiene la estabilidad de la demanda del café, por lo que no se prevé una caída en su consumo.

«Tras el alto nivel alcanzado en febrero de 2022, los precios internacionales del café experimentaron un descenso general, con un breve repunte a principios de 2023, antes de volver a subir a partir de finales de 2023 y alcanzar su nivel más alto en más de 13 años, en términos reales, en diciembre de 2024», señaló el documento.

En particular, los precios del café arábigo en diciembre de 2024 fueron un 58% superiores frente a los del año pasado, mientras que los del café robusta fueron un 70% más altos, en términos reales. El crecimiento de los precios del café resultó en una reducción de la diferencia en precios entre las dos variedades por primera vez, desde mediados de la década de 1990.

Según el informe, la causa principal del aumento de precios radicó en las condiciones meteorológicas adversas, incluida la sequía en Vietnam y aguaceros en Indonesia, lo que provocó la bajada de la producción en un 20% y un 16,5% respectivamente. En Brasil, el mayor proveedor del café arábigo, la sequía y el calor también causaron la revisión a la bajada del pronóstico de la cosecha. Además, el aumento de los costos de transporte en contenedores que comenzó en 2021 afectó los precios mundiales.

«Los precios del café aumentaron un 38,8% en 2024 frente a su nivel promedio del año pasado, y pueden subir aún más en 2025 en caso de una significativa disminución de la producción en las principales regiones de cultivo», subrayó el texto. Los expertos indican que el crecimiento de precios del café afecta a los consumidores, por ejemplo, en Estados Unidos y en la Unión Europea los precios minoristas del café en diciembre pasado aumentaron en un 6,6% y un 3,8%, respectivamente.

Con información de Sputnik

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Tigres de Aragua anuncia el retiro del mítico número 26 de Buddy Bailey

Tigres de Aragua anuncia el retiro del mítico número 26 de Buddy Bailey

Presidente Maduro evalúa declarar «estado de conmoción exterior» ante «agresiones» de EE.UU.

Presidente Maduro evalúa declarar «estado de conmoción exterior» ante «agresiones» de EE.UU.

Murió la actriz Claudia Cardinale, ícono del cine italiano

Murió la actriz Claudia Cardinale, ícono del cine italiano

Trump acusa a la ONU:

Trump acusa a la ONU: "Una escalera mecánica que se detiene a mitad de camino"

Las graves acusaciones que persiguen al padre de Elon Musk

Las graves acusaciones que persiguen al padre de Elon Musk

El show de Bad Bunny en Puerto Rico bate un nuevo récord mundial

El show de Bad Bunny en Puerto Rico bate un nuevo récord mundial

Secuestraron a comerciante en Maracay

Secuestraron a comerciante en Maracay

Reportan incendio en un estacionamiento del Metro de Caracas

Reportan incendio en un estacionamiento del Metro de Caracas

LaLiga respalda jugar en Estados Unidos el Barcelona-Villareal

LaLiga respalda jugar en Estados Unidos el Barcelona-Villareal

Se ahogó niño de 2 años en la piscina de una vecina en Mene Mauroa

Se ahogó niño de 2 años en la piscina de una vecina en Mene Mauroa

Maracaibo se vestirá de rosa

Maracaibo se vestirá de rosa "Por una Ciudad Libre de Cáncer de Mama"

Expertos de la ONU piden a FIFA y UEFA excluir a Israel de sus competiciones

Expertos de la ONU piden a FIFA y UEFA excluir a Israel de sus competiciones

Vallenato de ALTO VOLTAJE que no se puede ignorar

Vallenato de ALTO VOLTAJE que no se puede ignorar

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Juancho de la Espriella estalla contra festivales vallenatos: “Todo es una rosca de plata, favores y arreglos debajo de la mesa”

Juancho de la Espriella estalla contra festivales vallenatos: “Todo es una rosca de plata, favores y arreglos debajo de la mesa”

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Trump lanza mensaje a Venezuela ante la ONU:

Trump lanza mensaje a Venezuela ante la ONU: "Les advertimos que los eliminaremos por completo. Eso es lo que estamos haciendo. No tenemos otra opción"

A balazos y granadas atacaron una vivienda en Maracaibo

A balazos y granadas atacaron una vivienda en Maracaibo

Misterio de

Misterio de "Tostadas El 25″: Su nombre se mantiene en la historia por el número de la calle del sector Delicias donde nació

Noticias Relacionadas

Al Dia

La OPI celebra su 28° aniversario en París: Gala en la Sorbona y reconocimiento a Jonathan Ibarah Salim como Personalidad del Año

Esta distinción honra a comunicadores y figuras del quehacer internacional que, desde sus respectivas responsabilidades
Internacionales

Trump acusa a la ONU: "Una escalera mecánica que se detiene a mitad de camino"

El mandatario estadounidense fue muy crítico ante las acciones de la ONU
Al Dia

Declaran culpable de todos los cargos a Ryan Wesley por el intento de asesinato del presidente Trump

Este martes 23 de septiembre, declararon culpable de todos los cargos a Ryan Wesley por el intento de asesinato del…
Al Dia

Cuerdas contra el cáncer en Francia: Con el mágico toque de la venezolana, Idaliz Matos

Será una delicia para los oídos y el alma

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025