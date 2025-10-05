Premio Nobel reconocerá eminencia intelectual y humana con nueva ronda de ganadores

Los premios Nobel volverán a distinguir a partir de la próxima semana la excelencia intelectual y humana con la tradicional ronda de ganadores de los centenarios galardones.

El premio en Medicina o Fisiología será este lunes el primero en ser revelado. En días sucesivos, le seguirán por este orden los de Física, Química, Literatura y de la Paz.

Para el día 13 quedará el de Economía, el único no establecido en su día por el creador de los galardones, el magnate sueco Alfred Nobel (1833-1896). Si no por el Banco de Suecia, coincidiendo en 1968 con los 300 años de su fundación.

Los galardones se otorgan y entregan en Estocolmo y en Oslo. En el caso del de la Paz, por decisión del propio Nobel, ya que Noruega formaba parte en su época del Reino de Suecia.

Este premio, que se anunciará el próximo día 10, y el de Literatura, que se dará a conocer un día antes, son los dos que más expectación suelen despertar. Los que generan mayor número de especulaciones previas y de supuestas quinielas de favoritos.

Noticia al Día/Información de EFE