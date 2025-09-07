Presentan la foto de JGH que se desplegará el día del acto de canonización en la Plaza de San Pedro

Recientemente, se conoció la foto que se desplegará el próximo 19 de octubre, día en el que se llevará a cabo el acto de canonización de los primeros santos venezolanos, el doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, en la Plaza de San Pedro, Vaticano, Roma.

De acuerdo a la noticia compartida por el canal Venevisión, la imagen fue tomada en Nueva York, mientras él estudiaba y estará expuesta durante el acto en un estandarte en la plaza.

La ceremonia será presidida por el Papa León XIV. Además, se espera que al menos 11 mil venezolanos se han preinscrito para asistir a las celebraciones por la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

